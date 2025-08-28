Израел атакува йеменската столица Сана

Израел атакува контролираната от бунтовниците хуси столица на Йемен Сана, съобщи управляваната от хусите телевизия „Ал Масира“, цитирана от БТА. Това е второто подобно нападение за по-малко от седмица.
Ударите са засегнали район близо до президентския комплекс и сграда в южните райони на Сана.
Израел заяви в неделя, че е ударил града в отговор на ракетите, изстреляни от хусите по Тел Авив.
Това са най-новите атаки и контраудари между Израел и хусите в Йемен, част от последиците от войната в Газа, продължаваща вече близо две години.
Свързаните с Иран хуси атакуват кораби в Червено море в знак на солидарност, както те твърдят, с палестинците в Газа.
Те изстрелват ракети и срещу Израел, като повечето от тях биват прехванати. Израел отвърна с удари по контролираните от хусите райони на Йемен, включително ключовото пристанище Ходейда.
Израелската армия потвърди, че е поразила военен обект на хусите в Сана, съобщи Франс прес.
„Наскоро израелската армия нанесе прецизен удар по военен обект на терористичния режим на хусите в района на Сана в Йемен“, се казва в изявление на Израелските сили за отбрана, обвинявайки бунтовниците в подкопаване на регионалната стабилност и нарушаване на глобалната свобода на корабоплаване.
По-рано репортерът на израелската телевизия „Канал 12“ Амит Сегал заяви, цитирайки израелски източник, че мишени на ракетните удари са били висши политически фигури на хусите.
