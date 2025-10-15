Италия планира да построи университет в Газа

OFFNews 15 октомври 2025 в 20:41 197 0
Палестинци минават покрай портата на Ислямския университет в град Газа, който сега е убежище за разселени палестинци, 5 април 2025 г.

Снимка БТА/АП
Италия планира да построи университет в ивицата Газа в рамките на следвоенното ѝ възстановяване, съобщи днес Министерството на университетите и научните изследвания, цитирано от АНСА.

Сред инициативите, предложени от Министерството на срещата на върха „Италия за Газа“, са въвеждане на курсове за дистанционно обучение, към традиционни и онлайн университети, както и създаване на споделени пространства, където да има осигурен интернет достъп и цифрови инструменти.

Предвижда се и в Газа да бъде построен университет с подходящи помещения за обучение и научни изследвания.

Специално внимание ще бъде отделено за разработването на проекти за телемедицина и на създаването на местни съоръжения за производство и персонализиране на протези, с помощта на италианските институции, които се отличават с висока компетентност в ортопедичния и протезния сектор.

