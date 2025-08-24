Гръмна газова бутилка в емблематичен детски магазин в Москва. Има убит и ранени

Газова бутилка експлодира в емблематичен магазин за играчки в Москва и причини смъртта на един човек, а поне двама са ранени, съобщи РИА Новости с позоваване на служител от спешната помощ, цитирана от Ройтерс.
Експлозията е станала в Централния детски магазин, известен на повечето руснаци като „Детски мир“.
Той се намира на същия площад, на който е и централата на Федералната служба за сигурност (ФСБ), основният наследник на КГБ от съветската епоха.
Сградата на играчката, в която се намират и редица ресторанти и магазини, е била евакуирана, съобщиха руските информационни агенции.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Семейна двойка пое ръководството на две от най-желаните столични училища
Бутнаха оградата на ПСА
Слави Трифонов с нов Майбах и 10 милион лева в банката
Русия строи огромен подслушвателен комплекс близо до Полша