Гръмна газова бутилка в емблематичен детски магазин в Москва. Има убит и ранени

Експлозията

Снимка Ройтерс

Газова бутилка експлодира в емблематичен магазин за играчки в Москва и причини смъртта на един човек, а поне двама са ранени, съобщи РИА Новости с позоваване на служител от спешната помощ, цитирана от Ройтерс.

Експлозията е станала в Централния детски магазин, известен на повечето руснаци като „Детски мир“.

Той се намира на същия площад, на който е и централата на Федералната служба за сигурност (ФСБ), основният наследник на КГБ от съветската епоха.

Сградата на играчката, в която се намират и редица ресторанти и магазини, е била евакуирана, съобщиха руските информационни агенции.

