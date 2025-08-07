Големи пожари бушуват и в Средиземноморския регион, има жертви

Големите пожари бушуват в Средиземноморския регион, има и жертва.
В Испания успяха да овладеят огнената стихия в южната част на страната, заради която бяха евакуирани туристи от 7 хотела и два къмпинга.
В Южна Франция пожарникарите се борят трето денонощие с най-големия горски пожар в страната от почти осем десетилетия. Вече са унищожени над 16 000 хектара горски масиви и лозя, изгоряха десетки домове. Огънят взе и 1 жертва, а други трима все още се издирват.
Кадри, заснети с дрон, разкриват огромни площи опушена растителност. Пожарът е на около 100 км от границата с Испания, близо до крайбрежието, и заради силните ветрове продължава бързо да се разпространява.
Засегнатата площ е един и половина пъти по-голяма от тази на Париж, и според властите това е най-големият горски пожар във Франция от 1949 г. насам.
Метеоролозите предупреждават за нова гореща вълна и в други части на Южна Франция от петък, което може да усложни ситуацията.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Собственикът на Симеоновския лифт прати в СО проект за възстановяването му
Арестуваха американски войник, опитал да изнесе информация за танковете ''Ейбрамс'' на Русия
Кремъл потвърди за среща между Путин и Тръмп в близките дни
Кремъл потвърди за среща между Путин и Тръмп в близките дни