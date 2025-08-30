Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов заяви днес, че руските сили продължават непрестанното си настъпление по цялата фронтова линия в Украйна.

В същото време той призна съвсем официално, че нито една от четирите украински области, които Путин записа в конституцията на Русия, реално не е напълно под контрола на Кремъл.

В обръщение към заместниците си, публикувано в официалната медия на министерството на отбраната на Русия – „Звезда“ – Герасимов заяви, че в момента Русия контролира 99,7% от украинската Луганска област, 79% от Донецка, 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област. В отчета си за пролетно-лятната кампания за настоящата година той докладва, че от март насам Русия е завзела повече от 3500 кв. км украинска територия и е поела контрол над 149 населени места.

Според него в момента Въоръжените сили на Руската федерация изпълняват успешно задачи по създаване край границите на страната в украинските Сумска и Харковска област на зони за сигурност. Той допълни, че в момента са блокирали напълно град Купянск в Донецка област и контролират около половината му територия, предаде ТАСС.

„Стратегическата инициатива се намира изцяло у руските войски“, заяви Герасимов.

„Днес ще уточним задачите на войсковите групи в различните направления през есенния период“, допълни той.