Герасимов се похвали: Мачкаме, настъпваме, само дето нито една украинска област още не е наша

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов заяви днес, че руските сили продължават непрестанното си настъпление по цялата фронтова линия в Украйна.
В същото време той призна съвсем официално, че нито една от четирите украински области, които Путин записа в конституцията на Русия, реално не е напълно под контрола на Кремъл.
В обръщение към заместниците си, публикувано в официалната медия на министерството на отбраната на Русия – „Звезда“ – Герасимов заяви, че в момента Русия контролира 99,7% от украинската Луганска област, 79% от Донецка, 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област. В отчета си за пролетно-лятната кампания за настоящата година той докладва, че от март насам Русия е завзела повече от 3500 кв. км украинска територия и е поела контрол над 149 населени места.
Според него в момента Въоръжените сили на Руската федерация изпълняват успешно задачи по създаване край границите на страната в украинските Сумска и Харковска област на зони за сигурност. Той допълни, че в момента са блокирали напълно град Купянск в Донецка област и контролират около половината му територия, предаде ТАСС.
„Стратегическата инициатива се намира изцяло у руските войски“, заяви Герасимов.
„Днес ще уточним задачите на войсковите групи в различните направления през есенния период“, допълни той.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов е като стар лъв, притиснат в ъгъла от хипопотама Пеевски, заяви Ивайло Мирчев
Съдът пусна Паскал на свобода срещу 50 000, след показания срещу Асен Василев
Съдът пусна Паскал на свобода срещу 50 000, след показания срещу Асен Василев
Съдът пусна Паскал на свобода срещу 50 000, след показания срещу Асен Василев