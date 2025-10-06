Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка след по-малко от месец на поста

Само след по-малко от месец на поста, френският министър-председател Себастиан Льокорню подаде оставка, предадоха световните агеции

Това се случва само ден, след като беше представено новото правителство на страната. Оставката е приета от френския президент Еманюел Макрон.

39-годишният премиер беше изправен пред тежката задача да осигури парламентарна подкрепа, тъй като не разполага със стабилно мнозинство.

Утре той трябваше да представи програмата си пред долната камара на парламента. Льокорню трябваше да изготви и бюджета за идната година, който съдържаше мерки за икономии, чрез които да бъде овладяна ситуацията с дефицита в страната.

Франция е в сериозна политическа и дългова криза. На този фон, граждански протести подпалиха редица големи градове в страната.

Шокиращата новина идва само 26 дни след назначаването на Льокорню за министър-председател след падането на предишното правителство на Франсоа Байру.

74-годишният центрист Франсоа Байру управляваше Франция в в продължение на 9 месеца и превърна проблемът с държавния дълг, който вече надхвърля 3 трилиона евро или 114% от БВП, в своя основна кауза. Той настояваше за съкращаване на бюджета за 2026 г. с 44 милиарда евро, но бе свален след вот на недоверие, подкрепен от леви и крайнодесни депутати. Общественото мнение също отказа да приеме някои от неговите идеи, като например премахването на два национални празника заради финансиране на увеличените разходи за отбрана.

Байру стана вторият френски премиер поред, който е претърпял такава съдба, след като Мишел Барние беше отстранен през декември само три месеца след встъпването си в длъжност.