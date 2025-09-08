Министър-председателят на Франция Франсоа Байру загуби днешния вот на доверие в Националното събрание (долната камара на френския парламент), предаде Ройтерс.
74-годишният Баро управляваше Франция в продължение на 9 месеца. В края на август той неочаквано поиска гласуването, за да се опита да спечели парламентарна подкрепа за стратегията си за намаляване на дефицита, който е почти двойно по-висок от тавана от 3% на Европейския съюз, и за стартиране на план за справяне с дълга на стойност 114% от брутния вътрешен продукт на страната.
Опозицията обаче не показа склонност да подкрепи планираните от премиера спестявания от 44 милиарда евро в бюджета за следващата година.
Правителството получи подкрепата на едва 194 от депутатите, а 364 са гласували „против“. 25 души са се въздържали.
Байру ще трябва да връчи оставката си на президента на Франция Еманюел Макрон още утре сутринта.
Байру стана вторият френски премиер поред, който е претърпял такава съдба, след като Мишел Барние беше отстранен през декември само три месеца след встъпването си в длъжност.
Оттеглянето му оставя президента Макрон пред стесняващ се кръг от възможности, като финансовите пазари издават признаци на безпокойство от политическата и фискална криза във Франция, обръща внимание Ройтерс.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1105
2
08.09 2025 в 22:57
Колкото и да е неприятно, вече е неизбежно управлението на Льо Пен. Ако Макрон има поне малко акъл, трябва да разпусне парламента, след което Льо Пен да спечели най-накрая мнозинство. Ще последва генерално о.иране на преди мнго по-важните президентски избори през април 2027, и този цирей Льо Пен ще бъде изтискан.
4246
1
08.09 2025 в 21:31
Правителството на Франция падна: Байру загуби вота на доверие
Илиан Илиев напуска националния отбор
Орбан предрича ''хаос и бедност'', ако проевропейската опозция спечели изборите
Влак от Пловдив за София закъса насред полето заради накъдрени релси
След почивните дни: Тапа над 3 км блокира АМ Струма
Орбан предрича ''хаос и бедност'', ако проевропейската опозция спечели изборите