Правителството на Франция падна: Байру загуби вота на доверие

Министър-председателят на Франция Франсоа Байру загуби днешния вот на доверие в Националното събрание (долната камара на френския парламент), предаде Ройтерс.

74-годишният Баро управляваше Франция в продължение на 9 месеца. В края на август той неочаквано поиска гласуването, за да се опита да спечели парламентарна подкрепа за стратегията си за намаляване на дефицита, който е почти двойно по-висок от тавана от 3% на Европейския съюз, и за стартиране на план за справяне с дълга на стойност 114% от брутния вътрешен продукт на страната.

Опозицията обаче не показа склонност да подкрепи планираните от премиера спестявания от 44 милиарда евро в бюджета за следващата година.

Правителството получи подкрепата на едва 194 от депутатите, а 364 са гласували „против“. 25 души са се въздържали.

Байру ще трябва да връчи оставката си на президента на Франция Еманюел Макрон още утре сутринта.

Байру стана вторият френски премиер поред, който е претърпял такава съдба, след като Мишел Барние беше отстранен през декември само три месеца след встъпването си в длъжност.

Оттеглянето му оставя президента Макрон пред стесняващ се кръг от възможности, като финансовите пазари издават признаци на безпокойство от политическата и фискална криза във Франция, обръща внимание Ройтерс.