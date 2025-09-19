Масови протести във Франция срещу бюджетните съкращения

Стотици хиляди души излязоха по улиците на Франция вчера (18.09). По призив на синдикатите в рамките на ден се проведоха стачки и демонстрации, целящи да окажат натиск върху бюджетните решения на премиера, назначен миналата седмица в разгара на политическа криза, предаде Франс Прес.

Общата конфедерация на труда (Се Же Те/CGT), един от двата основни профсъюза, съобщи за „повече от един милион души“ в цяла Франция. Председателката му Софи Бине нарече този ден успех. Протестиращите бяха повече от тези на последната голяма мобилизация срещу пенсионната реформа през юни 2023 г., когато според същия синдикат са се събрали 900 000 души.

Властите, от своя страна, съобщиха за повече от 500 000 демонстранти в страната, включително 55 000 в Париж, където шествието в края на деня доведе до няколко сблъсъка. Днес се очаква да бъде взето решение за по-нататъшните стачни и протестни действия.

Учители, машинисти и фармацевти, както и персоналът на болници, бяха сред тези, които участваха в стачката, докато тийнейджъри блокираха за часове десетки гимназии.

Това беше вторият ден на мобилизация в рамките на осем дни във Франция, която все още очаква ново правителство след назначаването на третия си премиер за малко повече от година.

На 10 септември денят, наречен „Да блокираме всичко“ и стартирал в социалните мрежи, събра 200 000 души по информация на властите.

Освен в Париж, някои шествия бяха белязани от инциденти, особено в Нант и Лион.

Министерството на вътрешните работи съобщи за 181 арестувани до 18 ч. при масираното разполагане на 80 000 служители на реда в страната. При инцидентите, съпътствали шествията, бяха ранени 11 служители на реда и още толкова други хора, включително журналист.

Вчерашните протести се състояха десет дни след назначаването на нов премиер - Себастиан Льокорню, изправен пред същото предизвикателство като предшественика си Франсоа Байру: да предложи бюджет, който да стабилизира публичните финанси на държавата, чийто дълг достига 114% от БВП.