Додик моли Путин да помогне за отделянето на Република Сръбска от Босна

Отстраненият от поста президент на Република Сръбска Милорад Додик заяви пред журналисти в офиса си в Баня Лука, че ще моли руския лидер Владимир Путин да подкрепи плановете му за отделяне на Република Сръбска и обявяване на независимост от Босна и Херцеговина.

Босна и Херцеговина няма смисъл. След всички международни операции, натиск, трикове и измами това е непълноценна страна. Тя не заслужава право на живот и е логично, че сръбският народ изисква правото си на статут на независима страна, каза Додик.

Обсъждали сме това и преди, но Путин винаги е подкрепял Дейтънското споразумение и териториалната цялост на Босна и Херцеговина. За това ставаше дума и последния път, когато разговаряхме. Но оттогава много неща се промениха. Ще се опитам да го убедя да подкрепи нашата позиция. Не знам дали ще успея, но със сигурност ще говоря за това, каза Додик.

Срещата с Путин се очаква през октомври, а на 25 октомври ще се проведе референдум, организиран от Додик, който поставя под въпрос правомощията на централните власти в Сараево.

Додик беше отстранен като президент на сръбската част на Босна, след като Конституционният съд в Сараево му забрани да заема официални длъжности за срок от шест години, а след това Централната избирателна комисия го отстрани от поста и насрочи дата за нови избори.

Додик е един от много малкото европейски лидери, който посещава Москва и демонстрира близки отношения с руския диктатор Владимир Путин.

Не е ясно доколко голямо е влиянието му в сръбската част на Босна след като вече няма официална власт. Отношенията му с президента на Сърбия Александър Вучич често са били обтегнати, но не е изключено Вучич също да потърси националистическата карта на фона на големите протести срещу него.

----------

Може ли бивша Югославия да пламен отново? Чуйте разговора ни с преподавателя в Оксфорд и специалист по Балканите Димитър Бечев: