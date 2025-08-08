BILD: Руски агенти готвят саботажи в германските железници

Германските власти се опасяват от руски саботажи по железопътната инфраструктура в страната.

В Германия нараства загрижеността относно риска от диверсия върху железопътните линии. Според правителството в Берлин са възможни атаки срещу мрежата на Deutsche Bahn, пише BILD.

„В момента има повишена заплаха от диверсионни дейности или подготовка за такива на германска територия“, съобщава изданието.

Според BILD опасността идва от руските разузнавателни служби, както и от леви екстремисти. Руските агенти вече са под наблюдение от германските разузнавателни служби.

Deutsche Bahn обслужва повече от седем милиона пътници дневно, а железопътната мрежа е с дължина 33 000 километра. Целенасочени саботажни актове биха могли да парализират големи части от страната.

Миналата седмица бяха регистрирани два палежа на железопътната линия между Дюселдорф и Дуйсбург. Ляворадикалната групировка Angry Birds пое отговорност за тях. Друг саботаж е регистриран в Саксония-Анхалт.

Германските служби за сигурност също засилват наблюдението на руските разузнавателни дейности. Разглеждат се различни форми на насилие, като например палеж, опасна намеса в движението на влаковете или повреда на оборудване, които биха могли да засегнат десетки хиляди хора.