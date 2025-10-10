Белият дом се разсърди на Нобеловия комитет, че не награди Тръмп

Ексклузивно Главният архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове

Деян Милков 10 октомври 2025 в 15:49 522 4
Снимка Getty Images
Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет да присъди Нобеловата награда за мир на венецуелски опозиционен лидер вместо на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява човешки животи. Той има сърцето на хуманист и никога няма да има друг като него, който да може да премества планини със самата сила на волята си“, заяви говорителят на Белия дом Стивън Чънг в публикация в социалната мрежа "X".

Въпреки успеха със споразумението от сряда за прекратяване на огъня в Газа, Доналд Тръмп не беше награден. Нобеловата награда за мир за 2025 година отиде при венецуалския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо. Приза тя получава за промотиране на демократичните права в родината си и борбата си за преход към демокрация. 

    Деян Милков

    Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

    Коментари
    Станчо Панса

    10.10 2025 в 16:21

    "Приза тя получава за промотиране на демократичните права в родината си и борбата си за преход към демокрация."
    А Тръмп промотира точно обратното. Как въобще си е мислил някой, че ще спечели.

    foreigner66

    10.10 2025 в 16:06

    Даа, пред САЩ се очертава мрачно и неясно бъдеще с тази новоизградила се диктатурна клика и избиратели подобни на руските крепостници.

    Незначителен червей

    10.10 2025 в 16:04

    Медиите ,медиите, с тях командвам всички
    След време ,ще моли мен ,света по чвички
    Когато свършат им ,проклетите парички
    Наградата на Нобел оставям аз ,на сиромаха
    Който ,пъха си главата в торбата
    И си мисли ,че спасява в миг света
    Който няма отърване от вечната война
    Ще хапна на вечеря ,аз пържола
    И ще се радвам да видя Мелания ,пак гола
    А утре ще помисля ,кой клетник да побия аз на кола после лъжи и истини пак ще заговоря

    Джендо Джедев

    10.10 2025 в 15:52

    „Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява човешки животи. Той има сърцето на хуманист и никога няма да има друг като него, който да може да премества планини със самата сила на волята си“

    Аааааааахахахахахахахахахаха! Ревеееееееееем! :D Стивънчо в предишния си живот гарантирано е бил образцов домашен пес. С ГОЛЯМ език.

     
