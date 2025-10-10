Белият дом се разсърди на Нобеловия комитет, че не награди Тръмп

Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет да присъди Нобеловата награда за мир на венецуелски опозиционен лидер вместо на президента на САЩ Доналд Тръмп.
„Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява човешки животи. Той има сърцето на хуманист и никога няма да има друг като него, който да може да премества планини със самата сила на волята си“, заяви говорителят на Белия дом Стивън Чънг в публикация в социалната мрежа "X".
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
Въпреки успеха със споразумението от сряда за прекратяване на огъня в Газа, Доналд Тръмп не беше награден. Нобеловата награда за мир за 2025 година отиде при венецуалския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо. Приза тя получава за промотиране на демократичните права в родината си и борбата си за преход към демокрация.
Деян Милков
Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.