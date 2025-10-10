Нобеловата награда за мир за 2025 година отива при венецуалския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо, присъди Нобеловият комитет.
Приза тя получава за промотиране на демократичните права в родината си и борбата си за преход към демокрация.
„Когато авторитарните режими завземат властта, е от решаващо значение да се признаят смелите защитници на свободата, които се изправят и оказват съпротива“, се казва в мотивите за наградата.
Тазгодишната кампания за Нобелова награда за мир бе доминирана от номинацията на американския президент Доналд Тръмп. Успехът със споразумението от сряда за прекратяване на огъня в Газа не му донесе приза. "Ройтерс" посочва защо. Според експерти решението се подготвя не в последния момент, а освен това Тръмп нарушава световния ред, установен след Втората световна война, който Нобеловият комитет цени.
Ето как Нобеловият комитет описва лауреатката:
Мария Корина Мачадо е ключова, обединяваща фигура в политическата опозиция, която някога беше дълбоко разделена – опозиция, която намери обща основа в искането за свободни избори и представително правителство. Именно това е в сърцевината на демокрацията: нашата обща готовност да защитаваме принципите на народното управление, дори когато не сме съгласни. В момент, когато демокрацията е застрашена, е по-важно от всякога да защитим тази обща основа.
Венецуела се превърна от относително демократична и просперираща страна в брутална, авторитарна държава, която в момента преживява хуманитарна и икономическа криза. Повечето венецуелци живеят в дълбока бедност, докато малцината на върха забогатяват. Насилствената машина на държавата е насочена срещу собствените граждани на страната. Почти 8 милиона души са напуснали страната. Опозицията е систематично потискана чрез фалшифициране на избори, съдебно преследване и лишаване от свобода.
Авторитарният режим във Венецуела прави политическата дейност изключително трудна. Като основателка на Súmate, организация, посветена на демократичното развитие, г-жа Мачадо се застъпи за свободни и честни избори преди повече от 20 години. Както тя самата каза: „Това беше избор на бюлетини пред куршуми“. Преди изборите през 2024 г. г-жа Мачадо беше кандидат за президент от опозицията, но режимът блокира кандидатурата ѝ. Тогава тя подкрепи представителя на друга партия, Едмундо Гонсалес Урутия, в изборите. Стотици хиляди доброволци се мобилизираха отвъд политическите различия. Те бяха обучени като наблюдатели на изборите, за да гарантират прозрачни и честни избори. Въпреки риска от тормоз, арести и изтезания, граждани от цялата страна наблюдаваха избирателните секции. Те се погрижиха окончателните резултати да бъдат документирани, преди режимът да успее да унищожи бюлетините и да излъже за резултатите.
Усилията на колективната опозиция, както преди, така и по време на изборите, бяха иновативни и смели, мирни и демократични. Опозицията получи международна подкрепа, когато нейните лидери оповестиха резултатите от преброяването на гласовете, събрани от избирателните райони в страната, показващи, че опозицията е спечелила с ясна преднина. Режимът обаче отказа да приеме резултатите от изборите и се задържа на власт.
Демокрацията е предпоставка за траен мир. Живеем обаче в свят, в който демокрацията е в упадък, в който все повече авторитарни режими предизвикват нормите и прибягват до насилие. Жестокото задържане на властта от страна на венецуелския режим и репресиите срещу населението не са уникални в света. Виждаме същите тенденции в глобален мащаб: злоупотреба с върховенството на закона от страна на управляващите, заглушаване на свободните медии, затваряне на критиците и тласкане на обществата към авторитарно управление и милитаризация. През 2024 г. бяха проведени повече избори от всякога, но все по-малко от тях са свободни и честни.
В своята дълга история норвежкият Нобелов комитет е отличавал смели жени и мъже, които са се противопоставили на репресиите, които са носили надеждата за свобода в затворническите килии, по улиците и на обществените площади и които са показали с действията си, че мирното съпротивително движение може да промени света. През изминалата година г-жа Мачадо е била принудена да живее в нелегалност. Въпреки сериозните заплахи за живота й, тя е останала в страната, избор, който е вдъхновил милиони хора.
Когато авторитарните режими завземат властта, е от решаващо значение да се признаят смелите защитници на свободата, които се изправят и оказват съпротива. Демокрацията зависи от хора, които отказват да мълчат, които се осмеляват да направят крачка напред въпреки сериозния риск и които ни напомнят, че свободата никога не трябва да се приема за даденост, а винаги трябва да се защитава – с думи, с кураж и с решителност.
Мария Корина Мачадо отговаря на всички три критерия, посочени в завещанието на Алфред Нобел за избора на лауреат на Нобеловата награда за мир. Тя обедини опозицията в страната си. Никога не се поколеба в съпротивата си срещу милитаризацията на венецуелското общество. Тя е непоколебима в подкрепата си за мирен преход към демокрация.
Мария Корина Мачадо е показала, че инструментите на демокрацията са и инструменти на мира. Тя олицетворява надеждата за едно различно бъдеще, в което основните права на гражданите са защитени и техните гласове се чуват. В това бъдеще хората най-накрая ще бъдат свободни да живеят в мир.
Мария Корина Мачадо, която победи Тръмп и спечели Нобеловата награда за мир, е една от най-големите фенки на президента. - демек на перчема,нможе да бъде..
Носителката на Нобелова награда за мир нарече Тръмп „визионер“ само дни преди да спечели престижната награда в Норвегия в петък. След преизбирането на Тръмп, Мачадо е отявлен поддръжник на американския президент, описвайки го като „най-голямата възможност, която някога сме имали“ за смяна на режима във Венецуела .
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/maria-corina-machado-nobel-prize-trump-venezuela-b2843 103.html
