Не е Тръмп - Мария Корина Мачадо от Венецуела взе Нобел за мир

Нобеловата награда за мир за 2025 година отива при венецуалския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо, присъди Нобеловият комитет.

Приза тя получава за промотиране на демократичните права в родината си и борбата си за преход към демокрация.

„Когато авторитарните режими завземат властта, е от решаващо значение да се признаят смелите защитници на свободата, които се изправят и оказват съпротива“, се казва в мотивите за наградата.

Тазгодишната кампания за Нобелова награда за мир бе доминирана от номинацията на американския президент Доналд Тръмп. Успехът със споразумението от сряда за прекратяване на огъня в Газа не му донесе приза. "Ройтерс" посочва защо. Според експерти решението се подготвя не в последния момент, а освен това Тръмп нарушава световния ред, установен след Втората световна война, който Нобеловият комитет цени.

Ето как Нобеловият комитет описва лауреатката:

Мария Корина Мачадо е ключова, обединяваща фигура в политическата опозиция, която някога беше дълбоко разделена – опозиция, която намери обща основа в искането за свободни избори и представително правителство. Именно това е в сърцевината на демокрацията: нашата обща готовност да защитаваме принципите на народното управление, дори когато не сме съгласни. В момент, когато демокрацията е застрашена, е по-важно от всякога да защитим тази обща основа.

Венецуела се превърна от относително демократична и просперираща страна в брутална, авторитарна държава, която в момента преживява хуманитарна и икономическа криза. Повечето венецуелци живеят в дълбока бедност, докато малцината на върха забогатяват. Насилствената машина на държавата е насочена срещу собствените граждани на страната. Почти 8 милиона души са напуснали страната. Опозицията е систематично потискана чрез фалшифициране на избори, съдебно преследване и лишаване от свобода.

Авторитарният режим във Венецуела прави политическата дейност изключително трудна. Като основателка на Súmate, организация, посветена на демократичното развитие, г-жа Мачадо се застъпи за свободни и честни избори преди повече от 20 години. Както тя самата каза: „Това беше избор на бюлетини пред куршуми“. Преди изборите през 2024 г. г-жа Мачадо беше кандидат за президент от опозицията, но режимът блокира кандидатурата ѝ. Тогава тя подкрепи представителя на друга партия, Едмундо Гонсалес Урутия, в изборите. Стотици хиляди доброволци се мобилизираха отвъд политическите различия. Те бяха обучени като наблюдатели на изборите, за да гарантират прозрачни и честни избори. Въпреки риска от тормоз, арести и изтезания, граждани от цялата страна наблюдаваха избирателните секции. Те се погрижиха окончателните резултати да бъдат документирани, преди режимът да успее да унищожи бюлетините и да излъже за резултатите.

Усилията на колективната опозиция, както преди, така и по време на изборите, бяха иновативни и смели, мирни и демократични. Опозицията получи международна подкрепа, когато нейните лидери оповестиха резултатите от преброяването на гласовете, събрани от избирателните райони в страната, показващи, че опозицията е спечелила с ясна преднина. Режимът обаче отказа да приеме резултатите от изборите и се задържа на власт.

Демокрацията е предпоставка за траен мир. Живеем обаче в свят, в който демокрацията е в упадък, в който все повече авторитарни режими предизвикват нормите и прибягват до насилие. Жестокото задържане на властта от страна на венецуелския режим и репресиите срещу населението не са уникални в света. Виждаме същите тенденции в глобален мащаб: злоупотреба с върховенството на закона от страна на управляващите, заглушаване на свободните медии, затваряне на критиците и тласкане на обществата към авторитарно управление и милитаризация. През 2024 г. бяха проведени повече избори от всякога, но все по-малко от тях са свободни и честни.

В своята дълга история норвежкият Нобелов комитет е отличавал смели жени и мъже, които са се противопоставили на репресиите, които са носили надеждата за свобода в затворническите килии, по улиците и на обществените площади и които са показали с действията си, че мирното съпротивително движение може да промени света. През изминалата година г-жа Мачадо е била принудена да живее в нелегалност. Въпреки сериозните заплахи за живота й, тя е останала в страната, избор, който е вдъхновил милиони хора.

Когато авторитарните режими завземат властта, е от решаващо значение да се признаят смелите защитници на свободата, които се изправят и оказват съпротива. Демокрацията зависи от хора, които отказват да мълчат, които се осмеляват да направят крачка напред въпреки сериозния риск и които ни напомнят, че свободата никога не трябва да се приема за даденост, а винаги трябва да се защитава – с думи, с кураж и с решителност.

Мария Корина Мачадо отговаря на всички три критерия, посочени в завещанието на Алфред Нобел за избора на лауреат на Нобеловата награда за мир. Тя обедини опозицията в страната си. Никога не се поколеба в съпротивата си срещу милитаризацията на венецуелското общество. Тя е непоколебима в подкрепата си за мирен преход към демокрация.

Мария Корина Мачадо е показала, че инструментите на демокрацията са и инструменти на мира. Тя олицетворява надеждата за едно различно бъдеще, в което основните права на гражданите са защитени и техните гласове се чуват. В това бъдеще хората най-накрая ще бъдат свободни да живеят в мир.