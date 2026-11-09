''Не на обедняването'': Готвят протест срещу Бюджет 2027 в сряда

Организират се протести в столицата и в редица български градове срещу Бюджет 2027 под наслов "Не на обедняването" на 11 ноември (сряда) от 19:00 ч.

Инициаторите на демонстрациите от "Регресивна България" посочват, че Бюджет 2027 залага обедняване не за една, а за няколко години напред.

Протестиращите се обявяват срещу бюджета, защото по думите им минималната работна заплата е 660 евро, а по досегашната формула е трябвало да бъде 690 евро; заплатите в държавата и общините растат с 5% при инфлация от 6%; пенсиите растат със 7,8%, а линията на бедност с 13,4%; минималната пенсия ще бъде 374 евро при линия на бедност 443 евро; над 1,2 милиона пенсионери ще живеят под линията на бедност; както и данъчната тежест се увеличава с 1,9 милиарда евро, а антикризисни мерки няма.

"Искаме бюджет, в който заплатите и пенсиите растат поне колкото цените", заявяват организаторите. Къде ще бъдем на 11 ноември от 19:00 ч.:

Пловдив: площад „Съединение“

София: Триъгълника на властта, пред Министерския съвет

Бургас: пред Общината

Варна: площад „Съединение“

Велико Търново: пред Общината

Стара Загора: пред Областната администрация

Видин: площад „Бдинци“

В съобщението за събитието се припомня, че протестът е мирен. "Не мълчи. Обедняването засяга всички ни", призовават организаторите.

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