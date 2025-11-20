Хиляди скандират Свобода в центъра на София (НА ЖИВО)

Хиляди се събраха на протеста "Свобода за политическите затворници" в София, организиран от "Продължаваме промяната", в защита на варненския кмет Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на столицата Никола Барбутов.
Демонстрации се провеждат и във Варна, а мотото на протестиращите е "Не оставяй демокрацията зад решетките".
Организаторите се обявяват срещу съдебния произвол, който наричат "символ на разпада на България" и нечовешките условия в т.нар. "разпределителен арест".
В София протестът се провежда на Ларгото.
Към 18 часа между сградите на президентството и Министерски съвет вече имаше стотици протестиращи. За броени минути обаче в т. нар. Триъгълник на властта вече имаше хиляди, видя репортер на OFFNews. Сред тях има и много млади хора.
Към 18,15 часа протестиращите спряха движението на пъпа на София.
Тук може да гледате случващото се на площада.
Коли не се движат нито към бул. "Дондуков", нито по бул. "Цар Освободител".
Пръв взе думата бившият съпредседател на ПП Кирил Петков.
"Нашата общност е двигателят на България напред", каза той.
Петков каза, че е говорил с Благомир Николов, който му казал: "Няма да се предам!"
"Тази България ще бъде на кметове, които не се огъват. Тази държава не е на прасето касичка, тази държава е на свободните българи", каза още бившият премиер.
Той добави и че Благо (Коцев) и Никола (Барбутов) вече са заедно.
След Кирил Петков пред множеството говори и съпредседателят на Да, България Иво Мирчев.
"Днес на гости в парламента дойде Жоро Боеца. Той ходи с патерица. И целият втори етаж беше напълнен с НСО. И ги питаха: Толкова ли ви е страх от Жоро Боеца? А тези хора наистина ги е страх. Ние сме единствените, които можем да извоюваме свободата си", каза той.
Мирчев засегна и темата за несправедливите възнаграждения за младите лекари.
"Цялото МВР получи за две години 68% увеличение на заплатите, а младите лекари получиха 0. Това не е свободна България", каза той, а протестиращите започнаха да скандират "Свобода".
Пред хората застана и лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов.
"Единството е нашата сила", каза той.
Малко след 19,30 часа протестът премина в шествие, което се отправи към Орлов мост. Около 20 часа движението на натоварения транспортен възел бе спряно от множеството. Част от демонстрантите поеха и на шествие към централата на ДПС-НН на ул. "Врабча".
Ето какво пишат организаторите на инициативата:
Преместиха Благо Коцев и Никола Барбутов в карцера на Централния софийски затвор. Така нареченият разпределителен арест е най-ужасното място в България за лишените от свобода и те сега са там. Без съд и присъда.
Килиите там са по-малки по размери, но не и по-малко мизерни от тази в ареста на Г. М. Димитров. Няма отопление, 11 градуса постоянна температура, няма светлина, тоалетната е в самата килия, където са общо 4 човека, а понякога присъстват и надзиратели.
Плъховете, дървениците и несправедливостта остават непроменени.
НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА!
Безумието Варна да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда, е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи.
Делата срещу законно избрания кмет на Варна Благо Коцев и срещу вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов са сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа.
НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА!
Нека заедно заявим несъгласието си със съдебния произвол на протест срещу беззаконието!
