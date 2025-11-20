Хиляди скандират Свобода в центъра на София (НА ЖИВО)

Хиляди се събраха на протеста "Свобода за политическите затворници" в София, организиран от "Продължаваме промяната", в защита на варненския кмет Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на столицата Никола Барбутов.

Демонстрации се провеждат и във Варна, а мотото на протестиращите е "Не оставяй демокрацията зад решетките".

Организаторите се обявяват срещу съдебния произвол, който наричат "символ на разпада на България" и нечовешките условия в т.нар. "разпределителен арест".

В София протестът се провежда на Ларгото.

Към 18 часа между сградите на президентството и Министерски съвет вече имаше стотици протестиращи. За броени минути обаче в т. нар. Триъгълник на властта вече имаше хиляди, видя репортер на OFFNews. Сред тях има и много млади хора.

Към 18,15 часа протестиращите спряха движението на пъпа на София.

Тук може да гледате случващото се на площада.

Коли не се движат нито към бул. "Дондуков", нито по бул. "Цар Освободител".

Пръв взе думата бившият съпредседател на ПП Кирил Петков.

"Нашата общност е двигателят на България напред", каза той.

Петков каза, че е говорил с Благомир Николов, който му казал: "Няма да се предам!"

"Тази България ще бъде на кметове, които не се огъват. Тази държава не е на прасето касичка, тази държава е на свободните българи", каза още бившият премиер.

Той добави и че Благо (Коцев) и Никола (Барбутов) вече са заедно.

След Кирил Петков пред множеството говори и съпредседателят на Да, България Иво Мирчев.

"Днес на гости в парламента дойде Жоро Боеца. Той ходи с патерица. И целият втори етаж беше напълнен с НСО. И ги питаха: Толкова ли ви е страх от Жоро Боеца? А тези хора наистина ги е страх. Ние сме единствените, които можем да извоюваме свободата си", каза той.

Мирчев засегна и темата за несправедливите възнаграждения за младите лекари.

"Цялото МВР получи за две години 68% увеличение на заплатите, а младите лекари получиха 0. Това не е свободна България", каза той, а протестиращите започнаха да скандират "Свобода".

Пред хората застана и лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов.

"Единството е нашата сила", каза той.

Малко след 19,30 часа протестът премина в шествие, което се отправи към Орлов мост. Около 20 часа движението на натоварения транспортен възел бе спряно от множеството. Част от демонстрантите поеха и на шествие към централата на ДПС-НН на ул. "Врабча".

Ето какво пишат организаторите на инициативата: