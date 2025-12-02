Протестът през погледа на Gen Z репортерите на OFFNews (видео)

02 декември 2025
Младите могат да протестират. Това беше посланието на многохилядните протести срещу проектобюджет 2026 г., които се проведоха в цялата страна. По темата говорят репортерите на OFFNews от така нареченото "поколение Z" - хората, родени и израснали в света на 21 в.

В непринуден, а на моменти дори хумористичен разговор - Деян Милков, Еля Изетова, Кристина Минчева и Маргарита Генчева разказаха за своите впечатления - за разговорите с протестиращите, провокаторите и реакцията на полицията, както и за причините, които могат да накарат един млад човек от едно уж не много политически активно поколение да излезе на площада и да отстоява правата си. 

    Коментари
    510

    4

    sandman

    02.12 2025 в 18:27

    -0
    +0
    хахахахахахаха!

    47

    3

    Октим

    02.12 2025 в 17:57

    -0
    +1
    Не само могат, но и предимно ТЕ би трябвало да протестират! А не да се чекнат по чалготеките с телефона в ръка, тъй като те са бъдещето!

    85

    2

    Far Rider

    02.12 2025 в 17:52

    -0
    +3
    Това което си говорят се чува от хората колкото обой по време на концерт на рок-група.

    3146

    1

    1215

    02.12 2025 в 17:26

    -0
    +1
    Божке, като знам още колко сол трябва да изближат ми прилошава.

     
