Протестът през погледа на Gen Z репортерите на OFFNews (видео)

Младите могат да протестират. Това беше посланието на многохилядните протести срещу проектобюджет 2026 г., които се проведоха в цялата страна. По темата говорят репортерите на OFFNews от така нареченото "поколение Z" - хората, родени и израснали в света на 21 в.

В непринуден, а на моменти дори хумористичен разговор - Деян Милков, Еля Изетова, Кристина Минчева и Маргарита Генчева разказаха за своите впечатления - за разговорите с протестиращите, провокаторите и реакцията на полицията, както и за причините, които могат да накарат един млад човек от едно уж не много политически активно поколение да излезе на площада и да отстоява правата си.

