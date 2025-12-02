Протестът през погледа на Gen Z репортерите на OFFNews (видео)

Младите могат да протестират. Това беше посланието на многохилядните протести срещу проектобюджет 2026 г., които се проведоха в цялата страна. По темата говорят репортерите на OFFNews от така нареченото "поколение Z" - хората, родени и израснали в света на 21 в.
В непринуден, а на моменти дори хумористичен разговор - Деян Милков, Еля Изетова, Кристина Минчева и Маргарита Генчева разказаха за своите впечатления - за разговорите с протестиращите, провокаторите и реакцията на полицията, както и за причините, които могат да накарат един млад човек от едно уж не много политически активно поколение да излезе на площада и да отстоява правата си.
Пълния разговор може да чуете в YouTube канала на OFFNews. Абонирайте се за нас!
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
510
4
02.12 2025 в 18:27
47
3
02.12 2025 в 17:57
85
2
02.12 2025 в 17:52
3146
1
02.12 2025 в 17:26
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)