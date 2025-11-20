4 протеста днес за Коцев и за зоните за паркиране

Няколко протеста са планирани за днес в София и във Варна - в защита на варненския кмет Благомир Коцев, на зам-кмета на София Никола Барбутов и останалите задържани по делото за корупция, както и срещу зоните за паркиране в столицата.

В София и във Варна "Продължаваме промяната" свиква протести срещу съдебния произвол. Демонстрациите са от 18 часа. В София протестиращите се събират в пространството срещу новия парламент (бившия партиен дом), а във Варна - пред сградата на Общината.

Граждани се събират на две точки в София днес заради въвеждането на зелена и синя зона в още квартали и поскъпването на стикерите за паркиране в зоните.

От 15 часа е планират протест в Студентски град, на кръстовището до УНСС и Студентска поликлиника.

От 16:30 часа е обявен протест пред Столична община на ул. "Московска".

В събота протести срещу новите зони за паркиране и новите цени ще има от 11:20 ч. на бензиностанция "Шел", преди моста "Чавдар". От 12:00 ч. до 15:00 ч. с жива верига от хора ще се блокира цялото кръстовище преди моста "Чавдар" - бул. 'Владимир Вазов", ул. "Ильо Войвода", ул. "Черковна", обявяват организаторите.

На 23.11 (неделя) от 13 часа е планиран и общ протест пред Столична община.