Шумен протест на ''Величие'' при Съдебната палата - подгониха да бият влогъра Любомир Жечев

Шумен протест на "Величие" бе организиран тази сутрин пред Съдебната палата в София. Няколко десетки протестиращи огласиха с викове "Оставка" и вувузели района. Те се събраха заради задържаните съратници на Ивелин Михайлов.
Протестиращите нападнаха влогъра Любомир Жечев, който се появи на мероприятието. Започнаха да го бутат и замерят с предмети и само намесата на полицията предотврати физическа разправа.
Шумна група последва Жечев с викове "Боклук" и "Наркоман", докато полицията го отвеждаше встрани от протеста. Блокирана за кратко бе трамвайната линия до Съдебната палата.
Ивелин Михайлов на протеста
Жечев е автор на популярен филм-разследване за схемата с "Исторически парк" на Ивелин Михайлов. Властите задържаха седем души за участие в схемата. Обвиняемите се намират в ареста, днес се гледат мерките им за неотклонение. Обвиненията им са за участие в организирана престъпна група за финансови измами, пране на пари и длъжностни присвоявания.
В Столична община няма уведомление за протест на Величие днес, съобщиха от "Московска" 33 за OFFNews.
Деян Милков
Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник