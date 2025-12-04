Шумен протест на ''Величие'' при Съдебната палата - подгониха да бият влогъра Любомир Жечев

Деян Милков 04 декември 2025 в 09:59 2599 0
Протест на Величие

Снимка Деян Милков
Протестиращите от "Величие" пред Съдебната палата в София

Шумен протест на "Величие" бе организиран тази сутрин пред Съдебната палата в София. Няколко десетки протестиращи огласиха с викове "Оставка" и вувузели района. Те се събраха заради задържаните съратници на Ивелин Михайлов.

Протестиращите нападнаха влогъра Любомир Жечев, който се появи на мероприятието. Започнаха да го бутат и замерят с предмети и само намесата на полицията предотврати физическа разправа.

Шумна група последва Жечев с викове "Боклук" и "Наркоман", докато полицията го отвеждаше встрани от протеста. Блокирана за кратко бе трамвайната линия до Съдебната палата.

Ивелин Михайлов на протеста

Жечев е автор на популярен филм-разследване за схемата с "Исторически парк" на Ивелин Михайлов. Властите задържаха седем души за участие в схемата. Обвиняемите се намират в ареста, днес се гледат мерките им за неотклонение. Обвиненията им са за участие в организирана престъпна група за финансови измами, пране на пари и длъжностни присвоявания. 

В Столична община няма уведомление за протест на Величие днес, съобщиха от "Московска" 33 за OFFNews. 

    Деян Милков

    Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

