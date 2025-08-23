Защо в Болград вече не идват български учители? Ивайло Мирчев обеща да провери

OFFNews 23 август 2025 в 18:07 689 1
Ивайло Мирчев в Болград

Снимка Демократична България
Ивайло Мирчев в Болград

Конкретни ангажименти в защита на образователните и културни интереси на бесарабските българи пое съпредседателят на “Да, България” и народен представител Ивайло Мирчев при срещите си днес в Болград (Украйна) с местни официални лица и културни дейци. В срещата участваха кметът на Болград Сергей Дмитриев, председателят Болградския градски съвет Михаил Садаклиев, директорката на българската гимназия Снежана Скорич, директорът на Областния център за българска култура Галина Иванова и представители на общинската администрация.

Особено внимание бе отделено на възможностите, които предоставя 103-о правителствено постановление за обучение на младежи от българските исторически общности във висши учебни заведения в България. Тази година обаче при общо 3600 кандидати от Северна Македония, Сърбия, Молдова и Украйна и лимит от 2000 места, са приети едва 600 души. Ивайло Мирчев се ангажира да провери какви са причините за ниския прием, в частност за кандидатите от Украйна.

Проблем не само в България, но особено в Болград е минимумът от 15 ученици за откриване на училищна паралелка. В неофициалната столица на бесарабските българи има максимум по 10-12 деца в клас. Съпредседателят на “Да, България” заяви пред участниците в срещата, че ще постави пред министъра на образованието и науката въпроса дали не е възможно да се намери по-гъвкаво решение за Болград.

В хода на разговора стана ясно също, че в Болград имат желание за развиване на музейното дело, но нямат достъп до средства по държавни програми. Народният представител се ангажира да организира среща с министъра на културата и представители на "Да, България" за създаване на конкретно насочени културни програми, включително за Бесарабия и Молдова.

Проблем за бесарабските българи е и това, че вече не идват учители от България в българската гимназия в града. Ивайло Мирчев обеща да направи проверка в МОН какви са причините за това и за възможността тази практика да се възобнови.

Народният представител ще отправи и въпрос към Министерството на външните работи как точно войната в Украйна пречи на финансирането за Болград, защото с този мотив са отказвани средства по програмата за международно сътрудничество.

    Сикаджийска Мутра - Буда

    23.08 2025 в 19:56

    А циганизацията , мутризацията на туземното население,кой ще обсъжда и кой ще види най-накрая ,, вместо да си прави имидж като мирчев с нелепи теми и външни населения !

    А опростачването , безхабериато , мързелът на туземното население ..... тези болни неми кога ще се обсъждат !

    А ниското качество на работа , масовото ниско качество на работа навсякъде ,невежеството , примитивизма на населението , водещи до погром на ценности и правила , регрес .

    На Територията вече трудно може да се намери някой , да ви свърши качествено работа за която сте го наели !!!!!

    Крадат , лъжат , мажат и бягат ........ няма сила , която да спре тази Територия от разпад !

    Всичкото е ударило на гюбек !
    Цигания до гуша ....
     
