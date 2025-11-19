''Възраждане'' напусна пленарната зала заради отказа на НС да разгледа референдума за еврото

Костадин Ангелов твърди, че предложението на Радев за референдум е върнато в президентството. Оказва се обаче, че то е все така в деловодството на НС

Ружа Райчева 19 ноември 2025 в 14:11 833 1
Петър Петров, Възраждане

Снимка БГНЕС/Стефан Василев
Петър Петров

Парламентарната група на "Възраждане" напусна пленарната зала в парламента заради отказа на ръководството на НС да допусне за разглеждане референдума за еврото.

В кулоарите на Народното събрание пред журналисти адв. Петър Петров от "Възраждане" посочи, че на 12 май е било внесено предложението на Румен Радев за провеждане на референдум.

Затова вчера "Възраждане" са внесли две предложения точката за обсъждане на искането на държавния глава да влезе в дневния ред на парламента. 

По думите на Петър Петров на председателски съвет тази сутрин зам.-председателят на НС и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов е казал, че няма да допусне такава точка в дневния ред, защото предложението на президента е върнато в президентството.

"Оказа се обаче, че оригиналът на предложението на президента все още стои в деловодството на Народното събрание. Това означава, че няма никакъв проблем тази точка да влезе в дневния ред. Единственото, което е изпратено до президентството, е едно писмо от Наталия Киселова", коментира Петър Петров. 

Добави, че е призовал Костадин Ангелов отново да свика председателски съвет, за да бъде обсъдена тази ситуация, но той отказал да го направи. По думите "Възраждане" са с нарушени конституционни права при недопускането на искането им да се разгледа точката в залата.

"Аз смятам, че той греши и ние като парламентарна група ще направим всичко възможно да защитим нашите конституционни права. Това е причината сега да напуснем пленарното заседание", каза Петър Петров.

Депутатът не уточни за колко време парламентарната група на "Възраждане" няма да влизат в пленарната зала.

Виж още за:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    6764

    1

    GB

    19.11 2025 в 15:25

    -0
    +0
    Въzраждане искат да саботират работата по важните законопроекти с дебатиране и да си правят реклама!

    Трябва да има как да ги спрат, да "обсъдят" предложението за референдум и да го отхвърлят законно, за да спре ПР-а!
     
