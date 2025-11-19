Радев: Предложението ми за референдум за еврото е още в НС. Да го внасят в пленарната зала

Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. То е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на овластен от закона субект.

Това каза президентът Румен Радев по повод решението на КС, че Наталия Киселова неправомерно е отклонила обсъждане на референдума за еврото.

Президентът призова депутатите да отидат в деловодството и да внесат предложението му за референдум с въпрос: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?" в пленарната зала.

"Да дебатират и да гласуват. От депутатите се иска само да следват закона", призова Радев.

Вчера КС определи като неправомерен отказа на бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на предложения от президента референдум за въвеждането на еврото в България догодина.

"Това, което се случва тази сутрин в НС, е някакъв фарс. И ново закононарушение по същия казус. Оправданията, че не могат да внесат в пленарна зала това предложение и да го гласуват, са лъжа. Твърденията, че моите предложения за референдум били върнати, не отговарят на истината", каза Румен Радев.

Президентът обясни, че на 13 май е получил от парламента препис с разпореждането на Киселова, но не са му били върнати документите по предложението за референдум.

"Моите предложения и мотиви още са в деловодството на НС. Този парламент вместо закони, ражда беззаконие, скандали и отвращение", каза Радев.