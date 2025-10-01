Управляващото мнозинство брани Желязков, направи всичко възможно да няма комисия ''Хаяши''

Управляващото мнозинство направи всичко възможно и днес да не се стига до обсъждане дали да бъде създадена временна комисия за разследване на строежа на японския хотел "Хаяши" в София, свързан със съпругата на премиера Росен Желязков.

Като първи ден от месеца днес в програмата на Народното събрание влизат законопроекти и проекторешения на опозицията.

От 9 часа сутринта обаче парламентът буксува на 1-ва точка от дневния си ред, а именно обсъждане на законопроект на управляващите ГЕРБ, БСП и ИТН за промени в Закона за защита на конкуренцията, с който КЗК ще получи достъп до трафичните данни на потребителите от телекомите.

Още при представянето на законопроекта Александър Койчев от ГЕРБ се забави прекомерно много, надвишавайки времето си. Това предизвика критики от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че управляващите пазят премиера Желязков.

Малко след 12 часа председателят на НС Наталия Киселова обяви 30-минутна почивка, за да може депутатите да посрещнат вицешампионите от мъжкия национален отбор по волейбол и да им връчат плакети.

Почивката обаче продължи над час. На свой ред "Възраждане" към 13 часа поискаха 15-минутна почивка, като времето за нея ще се възстанови в работно - за да се проведе изложба за дислексията. Това предизвика критики от МЕЧ и кратък спор между двете групи.

Заседанието беше подновено чак в 13:24. В 13:38 Елван Гюркаш поиска 30-минутна почивка, Киселова даде 15 минути. Заседанието се поднови отново в 13:59.

От "Възраждане" поискаха удължаване на дневния ред до обсъждане на точка 3. Не се прие и при прегласуване, този път поискано от ПП-ДБ. Божидар Божанов изтъкна, че управляващите избягват и втора точка - предложение на ПП-ДБ за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, който по думите на съпредседателя на "Да, България" би засегнал интересите на Таки.

Въпреки настояването на опозицията управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП и ИТН - с неизменната подкрепа на "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски, отказаха да се удължи времето на дебатите.

Искра Михайлова от "Възраждане" призова от утре от опозицията да не се регистрират, така че да не осигуряват кворум за управляващото мнозинство. Миналата седмица парламентът не събра кворум нито един ден по тази причина и многото депутатите от управляващите, които бяха в командировка.