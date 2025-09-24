НС бяга от темата за строежа на японския хотел ''Хаяши'', свързан със съпругата на Желязков

Същевременно мнозинството отново отказа да свали имунитета на депутат от "Възраждане" заради безмириците на протеста срещу еврото

Ружа Райчева 24 септември 2025 в 09:35 154 0
Гласуването по предложението за вкарване на проекторешението за създаване на комисията в дневния ред

Снимка Народно събрание
Гласуването по предложението за вкарване на проекторешението за създаване на комисията "Хаяши" в дневния ред

Народното събрание отказа да дебатира дали да бъде създадена временна комисия за разследване на строежа на японски хотел в София, свързан със съпругата на премиера Росен Желязков. 

В началото на пленарния ден Цончо Ганев от "Възраждане" настоя в програмата на парламента за тази седмица да влезе проекторешението на партията за създаване на комисията. 

Според партията на Костадинов основният банков заем за строежа на хотел "Хаяши" над 8 млн. лв. е отпуснат без адекватно обезпечение, което поражда съмнения за възможно политическо влияние върху финансовия сектор. В интервю за националната телевизия миналата седмица Росен Желязков защити съпругата си като каза, че строежът се финансира с кредити, че всички средства са декларирани публично, а фирмата, в която тя е съдружник - има миноритарно участие в проекта.

Тази сутрин парламентът отказа и да вкара в програмата точка за отнемане на имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане" заради участието му в безредиците пред сградата на Европейското представителство в София на протест срещу еврото. Искането дойде на Халил Летифов от "ДПС-Ново начало".

Ето как протече гласуването по искането за имунитета на Тодоров:

По време на гласуванията в залата имаше само четирима представители на "Възраждане", тъй като в началото на есенната сесия на НС Костадинов обяви, че партията му няма да участва в заседанията.

Малко преди 9:30 кворумът в пленарната зала падна - регистрираха се само 111 души. Причината е липсата на "Възраждане", както и отказът на опозицията да се регистрира заради отхвърлените им предложения за нови точки в дневния ред.

Председателят на НС Наталия Киселова обяви 15 минути почивка, след което - нов опит за кворум.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

