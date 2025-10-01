И депутатите посрещнаха на крака волейболните герои (снимки)

Депутатите посрещнаха с аплодисменти и на крака националния отбор по волейбол на България и треньорския щаб. Те бяха приветствани в пленарната зала с бурни овации и възгласи "Браво". По-рано днес и президентът Румен Радев удостои с почетни плакети състезателите от отбора, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол.
Председателят на парламента Наталия Киселова поздрави националите за историческия им успех.
"За нас те са шампиони и догодина златото да бъде в София. Благодарим ви за радостта", каза Киселова и връчи благодарствен подарък на всеки един от състезателите.
Киселова даде 30 минути почивка, за да може парламентарните групи да се снимат и поздравят отбора в мраморното фоайе на Народното събрание.
Националите бяха посрещнати с питка и мед, след което раздадоха автографи и се снимаха с парламентарните групи.
Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев се пошегува, че националите са имали възможност да видят работните места в пленарна зала, но техните в спортната зала били по-хубави.
Ганев подари волейболна топка с автографи на председателя на парламента.
Вчера хиляди посрещнаха националния отбор по волейбол като герои в София.
13905
2
01.10 2025 в 14:20
Да, момчетата са си свършили работата добре. Както и много, много други хора в тази държава, които обаче не биват посрещани с червен килим. Каква е тази комплексарщина, не знам...
3248
1
01.10 2025 в 13:31
