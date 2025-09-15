Стою Стоев, ПП-ДБ: Надяваме се на следващите избори да имаме реалната власт в нашите ръце

ПП-ДБ е в подем, ще поемем нов ясен курс, по който българските граждани да разберат, че няма друга алтернатива освен партиите, които искат да работят в обществен интерес, заяви пред БНР депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Стою Стоев.
"Надяваме се на следващите избори да имаме реалната власт в нашите ръце и да се освободим от това, което имаме в момента. Умни хора управляват демократичните сили, ще имаме добър и кадърен кандидат за президент, но за това нещо е още рано", каза бившият шеф на правната комисия в парламента.
В национален ефир Стоев коментира мотивите на вота на недоверие към правителството, внесен от ПП-ДБ и подкрепен от МЕЧ.
Това е пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" и първи на ПП-ДБ, и както обещаха, изчакаха одобрението на ЕС за въвеждане на еврото от януари 2026 г. и го внесоха през септември.
"Няма значение какво мисли премиерът Росен Желязков за мотивите. Цялото общество е наясно какво се случва. Българският народ е ограбван чрез завладените институции. Вижда се от доста време, че за първи път растежът на доходите се забавя в сравнение с инфлацията", отговори Стоев на въпроса коя част от 80-те страници мотиви на вота, са писани от ПП и коя от МЕЧ.
"В мотивите ни е посочено, че върховенството на правото отсъства и отсъства и визия как да се управлява държавата, и общественият ресурс. Единствената цел на управлението сега е да заграбват държавата – избраха регулатори, умишлено всичко се прави, за да се пълнят джобовете на определени хора", коментира Стоев.
И призна:
"Ясно е, че вотът може да не е успешен и всички, които подкрепят Пеевски, ще подкрепят правителството, но ние искаме да покажем, че тази власт не е в името на народа".
Стою Стоев е на мнение, че "правителството е вредно за държавата, колкото по-бързо падне толкова по-добре":
"Ако не падне правителството, българските граждани ще видят какво е това управление и да си дадат сметка какво ще правят когато дойдат избори. Ограбват ни и това ще се усети в близко бъдеще, когато се бръкне в джоба на хората".
