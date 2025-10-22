Ще плащаме ''такса водомер''. Управляващите настояват, че цената на водата няма да скочи

Народното събрание прие на първо четене законопроект на правителството водоснабдяването и канализацията.

Ако се приеме, цената на водата за домакинствата вече ще се изчислява по два елемента - употребени кубичен метър вода и достъп до услугите, т.нар. "такса водомер".

Председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков (ГЕРБ) аргументира нормативната промяна като каза, че тя няма да засегне собствениците на обитаемите жилища. По думите му тази практика е разпространена в ЕС и няма да повиши цената на водата в България.

Очаква се "таксата водомер" да се включи в сегашната цена на водата и да бъде отделен компонент, а събраните от нея пари да отиват за подобряване на ВиК мрежата.

След гласуването Мартин Димитров от "Демократична България" изрази своя отрицателен вот и предупреди, че всеки със селска къща или вила, която не посещава често, ще трябва да плаща такса за водомера всеки месец - независимо дали ползва вода, или не.

"Каква ще бъде тази такса, някой от вас знае ли, има ли човек от управляващото мнозинство, който знае? Колко ще бъде "такса водомер"? Няма такива. Това ще бъде един допълнителен квази-данък и сериозен удар по българските граждани. Най-много боли да плащаш, когато не използваш", заяви той и обяви законопроектът за една голяма грешка на управляващото мнозинство.

Николай Нанков поиска максимален срок на обсъждане между първо и второ четене за законопроекта за канализацията - 28 дни. Малко след това Николета Кузманова (ИТН) закри пленарното заседание и депутатите се отправиха към комисиите.

При обсъждането на законопроекта на първо четене в ресорната комисия зам.-председателят на УС на Националното сдружение на общините в България Донка Михайлова заяви, че от НСОРБ очаква чрез законопроекта да се отнеме възможността на територията на страната ВиК ресурсите да бъдат управлявани от общински дружества.

От НСОРБ са категорични, че това би било една антиконституционна мярка.

На свой ред омбудсманът Велислава Делчева настоява за приемането на закон, гарантиращ правото на хората на достъп до ВиК услуги на икономически обосновани цени, обвързани с изпълнението на показателите за качество.