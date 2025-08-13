Сачева внася промени: Родителите на ученици до 12 години да работят онлайн през лятната ваканция

Председателят на социалната парламентарна комисия Деница Сачева от ГЕРБ ще предложи законови промени, с които и родителите на ученици от 8 до 12 години да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция.
"И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно. Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си", пише Сачева във Фейсбук профила си.
Идеята е да се даде право на родителите на деца между 8-12 години да предложат писмено на работодателя да промени за определено време продължителността и разпределението на работното им време или да преминат към работа от разстояние, както и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.
В момента Кодексът на труда предвижда родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст да може да направи това. Промените обаче ще позволят това да е възможно и за родителите на децата до 12 години.
Сачева посочва, че предлага идеята си първо във Фейсбук, за да чуе мнението на хората.
Председателят на социалната комисия ще внесе промените през първите дни на септември.
13.08 2025 в 14:28
Не си ли дава сметка колко майки работят, като лекарки, сестри, акушерки, ватмани, готвачки, сервитьорки, камериерки, продавачки, фризьорки, енергетици....
13.08 2025 в 14:13
