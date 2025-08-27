Радев заминава на посещение в Германия

Президентът Румен Радев заминава днес на двудневно посещение в Германия.

Във федералната република той ще участва днес в официалната церемония по откриването на високотехнологичен завод на германския оръжеен концерн "Райнметал" в Унтерлюс, Долна Саксония, по покана на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер. В събитието ще участват също генералният секретар на НАТО Марк Рюте и германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.

През втория ден от визитата българският президент ще се срещне с германския си колега Франк-Валтер Шайнмайер в двореца "Белвю" в столицата Берлин.

Двамата държавни глави разговаряха "на четири очи" в берлинската президентска резиденция през май 2022 г., а Щайнмайер направи официално посещение в България по покана на Румен Радев през април 2019 г., припомня БТА.