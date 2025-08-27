Радев заминава на посещение в Германия

Президентът Румен Радев заминава днес на двудневно посещение в Германия.
Във федералната република той ще участва днес в официалната церемония по откриването на високотехнологичен завод на германския оръжеен концерн "Райнметал" в Унтерлюс, Долна Саксония, по покана на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер. В събитието ще участват също генералният секретар на НАТО Марк Рюте и германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.
През втория ден от визитата българският президент ще се срещне с германския си колега Франк-Валтер Шайнмайер в двореца "Белвю" в столицата Берлин.
Двамата държавни глави разговаряха "на четири очи" в берлинската президентска резиденция през май 2022 г., а Щайнмайер направи официално посещение в България по покана на Румен Радев през април 2019 г., припомня БТА.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Асен Василев пита финансовия министър: Теменужке, къде са парите от дълга?
Украйна призна за първи път, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област
Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха (снимки)
Киселова: Нормално е да има противоречия между президента и правителството