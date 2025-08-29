Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва у нас на 4 септември

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва в България на 4 септември. В рамките на визитата си той ще се срещне с премиера Росен Желязков, предаде БТА.

Същият ден Коща ще бъде и в Румъния за разговори с президента Никушор Дан.

Визитите са част от инициативата "Обиколка на столиците" („Tour des Capitales“) – обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, която ще се проведе между 1 и 19 септември.

Целта е председателят на Европейския съвет да обсъди с европейските лидери основните политически приоритети, работните методи на Съвета и актуалната ситуация в Съюза.

Първата среща в рамките на обиколката вече се състоя на 27 август в Брюксел с белгийския премиер Барт де Вевер.