Пеевски е готов да получи министри. Чака Борисов дали ще ''хвърли държавата в бездната''

След като за втори пореден ден парламентът не успя да събере кворум, в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски каза, че изчаква да види какво ще реши ГЕРБ и че от Бойко Борисов зависи дали ще "хвърли държавата в бездната".

"Говорих с премиера (б.а. Росен Желязков), изчаквам ги - щели да имат решение до понеделник какво ще правят. Предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов - дали ще хвърли държавата в бездната", заяви пред журналистите Делян Пеевски.

По думите му "ДПС-Ново начало" винаги са готови за преговори:

"Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо - само заради хората. Готови сме и така да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността. Имаме здрав гръб, можем да носим отговорност - ДПС го е доказало."

Лидерът на ДПС-НН поде поредна атака срещу президента Румен Радев - обърна се към него по първо име и му каза "да слезе въобще от колите", като отново го призова да излезе на политическия терен. Пеевски твърди, че има информация от структурите на партията си по места, че президентът активно подготвя бъдещата си партия.