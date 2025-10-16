Пак няма кворум в НС, но деветима от БСП се регистрираха

Народното събрание за втори пореден ден не успя да събере кворум.

Причината е заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на гневен брифинг по повод ниския резултат на партията на частичните избори в Пазарджик - че депутатите му няма повече да осигуряват кворума в парламента.

Вчера се регистрираха 61 депутати, а днес с 10 повече - 71 народни представители.

От залата днес отсъстваха ИТН, които вчера се регистрираха. “Възраждане” влязоха в залата, но не се регистрираха, както правят от месеци. Присъстващите депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), МЕЧ, АПС и “Величие” се регистрираха.

Любопитно е, че днес 9 народни представители от "БСП-Обединена левица", които са част от управляващата коалиция, се регистрираха.

В пленарната зала нямаше представители на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".

Председателят на 51-ото НС Наталия Киселова (БСП) обяви следващо заседание утре от 9 часа. Очакванията са ситуацията отново да е същата.