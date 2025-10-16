Пак няма кворум в НС, но деветима от БСП се регистрираха

Народното събрание за втори пореден ден не успя да събере кворум.
Причината е заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на гневен брифинг по повод ниския резултат на партията на частичните избори в Пазарджик - че депутатите му няма повече да осигуряват кворума в парламента.
Вчера се регистрираха 61 депутати, а днес с 10 повече - 71 народни представители.
От залата днес отсъстваха ИТН, които вчера се регистрираха. “Възраждане” влязоха в залата, но не се регистрираха, както правят от месеци. Присъстващите депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), МЕЧ, АПС и “Величие” се регистрираха.
Любопитно е, че днес 9 народни представители от "БСП-Обединена левица", които са част от управляващата коалиция, се регистрираха.
В пленарната зала нямаше представители на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".
Председателят на 51-ото НС Наталия Киселова (БСП) обяви следващо заседание утре от 9 часа. Очакванията са ситуацията отново да е същата.
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.