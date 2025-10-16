Пак няма кворум в НС, но деветима от БСП се регистрираха

Само 71 депутати се регистрираха при проверката на кворума тази сутрин

Ружа Райчева 16 октомври 2025 в 09:07 248 0
Регистриралите се в пленарната зала тази сутрин

Снимка Народно събрание
Регистриралите се в пленарната зала тази сутрин

Народното събрание за втори пореден ден не успя да събере кворум.

Причината е заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на гневен брифинг по повод ниския резултат на партията на частичните избори в Пазарджик - че депутатите му няма повече да осигуряват кворума в парламента.

Вчера се регистрираха 61 депутати, а днес с 10 повече - 71 народни представители.

От залата днес отсъстваха ИТН, които вчера се регистрираха. “Възраждане” влязоха в залата, но не се регистрираха, както правят от месеци. Присъстващите депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), МЕЧ, АПС и “Величие” се регистрираха.

Любопитно е, че днес 9 народни представители от "БСП-Обединена левица", които са част от управляващата коалиция, се регистрираха. 

В пленарната зала нямаше представители на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".

Председателят на 51-ото НС Наталия Киселова (БСП) обяви следващо заседание утре от 9 часа. Очакванията са ситуацията отново да е същата.

Виж още за:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Финансовият подкаст на OFFNews: Еврото в България – какво да очакваме за заемите и джоба ни?