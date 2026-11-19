Принц Хари отправи прикрита критика към политиката на правителството на САЩ спрямо Украйна, като заяви в интервю, публикувано вчера вечер, че съществува „голяма разлика“ между позицията на администрацията на Тръмп и тази на американския народ, съобщи Си Ен Ен.

Хари, който е военен ветеран, се завърна у дома миналото лято след 6 г. в Калифорния. По думите му Великобритания е била в конфликт с Русия през последното десетилетие и че е готов отново да служи в армията, ако го повикат.

Принцът даде интервю за The Daily Telegraph по време на четвъртото си посещение в Украйна след началото на пълномащабното руско нахлуване.

„Смятам, че има голяма разлика между това, което американското общество усеща по отношение на подкрепата за Украйна, което смятам, че е невероятно и винаги е било такова, и определена група, или в този случай администрация, която вероятно е мислела за това по различен начин“, каза Хари.

Принцът пътува до Украйна миналия уикенд, за да се срещне с атлети, които се подготвят за участие в Игрите на непобедимите през 2027 г. — състезание в стила на параолимпийските игри, което той основа, за да вдъхновява ранени ветерани. Игрите догодина ще се проведат в Бирмингам, Англия. Принцът не е работещ член на кралското семейство и пътува до Украйна като частно лице.

Хари каза, че сега е моментът Великобритания и съюзниците ѝ да удвоят подкрепата си за Украйна, за да гарантират, че тя ще победи Русия в момент, в който Москва се опитва да разпали разделения в европейското общество. Британските разузнавачи и военните все по-често предупреждават за диверсии, дезинформационни кампании и други т.нар. хибридни атаки, извършвани от руски агенти с цел дестабилизиране на западните общества.

„Смятам, че заплахата е съществувала и е била постоянна през последните 15 години“, каза Хари. „Само защото няма дронове, куршуми и ракети, летящи към нас, това не означава, че не сме във война. Усещам, че сме във война през последното десетилетие.“

Хари, който е служил на два пъти в Афганистан, посочи, че ветераните трябва да са готови да служат отново.

„Ако има нужда, тогава ще бъда там 100%, за да служа на страната си, заедно с моите съветници и военнослужещи“, каза той.

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