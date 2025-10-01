Младежи с тениски ''Свобода за Благо!'' стоят зад Пеевски в НС

Младежи с тениски "Свобода за Благо!" са в сградата на Народното събрание.

Те стояха зад лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по време на малко под 2-минутния му брифинг в кулоарите тази сутрин, на което обяви, че ДАИ трябва да се закрие заради скандала с поискания подпука от екипа на Роби Уилямс.

След като приключи с изказването си, Пеевски подмина четиримата младежи, които мълчаливо му показваха надписите на тениските си в знак на протест срещу задържането на варненския кмет Благомир Коцев.

Група демонстранти могат да бъдат забелязани на зрителските кресла в пленарната зала в момента, където тече дебат по законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията.