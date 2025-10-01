Младежи с тениски ''Свобода за Благо!'' стоят зад Пеевски в НС

Младежи с тениски "Свобода за Благо!" са в сградата на Народното събрание.
Те стояха зад лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по време на малко под 2-минутния му брифинг в кулоарите тази сутрин, на което обяви, че ДАИ трябва да се закрие заради скандала с поискания подпука от екипа на Роби Уилямс.
След като приключи с изказването си, Пеевски подмина четиримата младежи, които мълчаливо му показваха надписите на тениските си в знак на протест срещу задържането на варненския кмет Благомир Коцев.
Група демонстранти могат да бъдат забелязани на зрителските кресла в пленарната зала в момента, където тече дебат по законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Детето, което беше бито от съученички: Враждата е от 2 години, не знам дали съм защитена
4-годишният Марти, прегазен от АТВ, е изписан от болница
Да, България: Сайтът ''Колко струва'' не струва! Пишем ''Слаб 2'' на правителството
''Край на политическата коректност''. Без повече квоти за раса и пол в армията на САЩ