Кабинетът ще одобри финансова помощ за семействата на жертвите на Елените

Кабинетът се събира на заседание днес, след като през миналата седмица премиерът Росен Желязков безпрецедентно отмени насрочената среща поради искането на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за промени в управляващата коалиция.

Очаква се днес министрите да одобрят изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на загубилите живота си четирима души на 3 и 4 октомври при водното бедствие в курортния комплекс Елените.

До 7500 лв. може да получи едно семейство, чието имущество е пострадало от наводненията, каза на 8 октомври социалният министър Борислав Гуцанов.

Дневният ред включва проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи или трансфери от резерва по Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Вицепремиерът и транспортен министър също внасят за одобрение промени в Закона за железопътния транспорт. Правителството ще увеличи акционерното участие на държавата в капитала на "София Тех Парк" АД за покриване на оперативните разходи на "суперкомпютъра" и за дейностите за надграждането му.

Приемане на списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2026 г., също е част от програмата на заседанието.

Правителството предстои също да одобри позициите и състава на правителствената делегация на България за участие в 43-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО. Дневният ред включва и създаване на Национален механизъм за координация и контрол на правилното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България.