Гуцанов: Ще намерим решение за коледните надбавки за пенсионери

Въпросът с коледните надбавки за пенсионерите смятам, че ще бъде решен. Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки, коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Днес депутатите разглеждат проектобюджетите на ДОО, НЗОК и на държавата за 2026 година.

"Пуснал съм писмо до НОИ, с коeто искам всички възможни разчети, за да можем да преценим вече с министър-председателя, с министъра на финансите, с останалите колеги в управлението какво може да се направи, за да има нужните коледни средства", обясни Гуцанов.

Попитан какви средства ще са необходими за евентуални коледни добавки, Гуцанов каза, че чака отговора от НОИ - линията на бедност, пенсионери по различни категории, за да се види кое е най-разумното решение, включително спрямо средствата в бюджета.

"Приветствам всяко предложение в тази насока, защото смятам, че сме длъжници на една от най-уязвимите групи в обществото - пенсионерите", каза Гуцанов.