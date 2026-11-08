Гюров: Няма да правя самостоятелен политически проект

Нямам планове да създавам самостоятелен политически проект, заяви Андрей Гюров пред Нова телевизия в първото си интервю след загубата на президентските избори.
Нямам окончателно решение дали ще остана в политическия живот. Не го изключвам, но във всички случаи, ако реша да продължа напред, то ще бъде с цел да продължа работата от последните пет години, в които съм работил за консолидиране на дясното пространство, каза Гюров.
В никакъв случай няма да търся самоцелно представителство чрез политически проект, който би довел до разединение на тази общност, а напротив - бих търсил път към консолидация на това пространство, заяви Андрей Гюров.
Мисля, че това което направихме като гражданска платформа, като инициативен комитет, събра отново хора, които с години не си бяха говорили, не бяха сядали на една маса, отбеляза той.
Странната разлика между екзит пола и крайния резултат на балотажа
За балотажа миналата неделя Гюров е на мнение, че е "странна разликата" между данните от екзит пола на социологическите агенции в изборния ден и окончателните резултатите от гласуването.
Трябва да видим откъде се появява тази разлика. След 17 ч. нещо се е случило. Все още нямаме достъп до данни, които показват какви гласувания са са случили, в кои секции, в каква честота след 17 ч. Изчакваме да видим каква информация можем да получим от официалния сайт на ЦИК и дали чрез ЗДОИ бихме имали достъп и до друг вид информация, която не е част от официално публикуваните данни. Тогава можем да направим по-подробен анализ, заяви Андрей Гюров.
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09.11 2026 в 10:59
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09.11 2026 в 07:47
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08.11 2026 в 19:41
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