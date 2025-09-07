Екоминистърът обясни безводието с климатичните промени

Липсата на вода се дължи предимно на климатичните промени и заради неадекватно управление на водния сектор, заяви пред БНР министърът на екологията Манол Генов.
Инфраструктурата е собственост на няколко министерства, а МОСВ контролира подземните води - имаме Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, напоителна система, обясни той.
"И нашата система за напояване е градена преди 40 години. Тогава язовирите са направени да бъдат ползвани комплексно. Ние следим 52 комплексни язовира - за пиене, напояване и енергетика. А отглеждането на аквакултури взлиза в противоречие с напояването. А тези язовир са правени за напояване", допълни той.
Според него тази година имало спестени води над 400 млн. куб. м за енергетика, 14 млн. куб. м за питейно-битови нужди:
"Мисля, че със срещите, които правим всеки месец между няколко министри, поставихме добро начало към бъдещия Борд, това показва как да се управляват водите в България".
Министър Генов определи слуховете за "водна мафия" като приказки: "Питайте ВЕЦ-овете, колко са недоволни от министъра."
И обяви, че са налагани ограничения на исканите количества вода от земеделци за напояване и за енергетика.
Манол Генов обясни, че международни споразумения за водите нямаме. Европейската директива е ясна за управлението на водите:
"Имаме споразумение с Гърция за услуга – вода от р. Арда, за регулярно водоснабдяване. Категорично договорът не посягат на интересите и водните наличност в България."
И допълни, че е защитен българския стратегически интерес и "няма заплаха от кризисна ситуация". А договорените количества с Гърция не застрашават нашите потребности:
"И не е безвъзмездно, заплаща се като услуга и пряка полза има българската енергетика. Ако искаме България да е фактор на Балканите, трябва да се държим като такъв. Да имаме стратегия", уточни Генов.
Днес жителите на Плевен се събират на пореден протест срещу водния режим, на който са подложени.
