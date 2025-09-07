Екоминистърът обясни безводието с климатичните промени

07 септември 2025
Манол Генов

Снимка БГНЕС
Манол Генов

Липсата на вода се дължи предимно на климатичните промени и заради неадекватно управление на водния сектор, заяви пред БНР министърът на екологията Манол Генов.

Инфраструктурата е собственост на няколко министерства, а МОСВ контролира подземните води - имаме Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, напоителна система, обясни той.

"И нашата система за напояване е градена преди 40 години. Тогава язовирите са направени да бъдат ползвани комплексно. Ние следим 52 комплексни язовира - за пиене, напояване и енергетика. А отглеждането на аквакултури взлиза в противоречие с напояването. А тези язовир са правени за напояване", допълни той.

Според него тази година имало спестени води над 400 млн. куб. м за енергетика, 14 млн. куб. м за питейно-битови нужди:

"Мисля, че със срещите, които правим всеки месец между няколко министри, поставихме добро начало към бъдещия Борд, това показва как да се управляват водите в България".

Министър Генов определи слуховете за "водна мафия" като приказки: "Питайте ВЕЦ-овете, колко са недоволни от министъра."

И обяви, че са налагани ограничения на исканите количества вода от земеделци за напояване и за енергетика.

Манол Генов обясни, че международни споразумения за водите нямаме. Европейската директива е ясна за управлението на водите:

"Имаме споразумение с Гърция за услуга – вода от р. Арда, за регулярно водоснабдяване. Категорично договорът не посягат на интересите и водните наличност в България."

И допълни, че е защитен българския стратегически интерес и "няма заплаха от кризисна ситуация". А договорените количества с Гърция не застрашават нашите потребности:

"И не е безвъзмездно, заплаща се като услуга и пряка полза има българската енергетика. Ако искаме България да е фактор на Балканите, трябва да се държим като такъв. Да имаме стратегия", уточни Генов.

Днес жителите на Плевен се събират на пореден протест срещу водния режим, на който са подложени.

    sandman

    07.09 2025 в 14:24

    хахахаха

    Копаете ли дъното? Копаете ли?

    Незначителен червей

    07.09 2025 в 13:46

    Докато министрите са нерези над 50 години няма да станем приятели с извънземните. Махнете тази стара гнус !!!!

    07.09 2025 в 13:18

    Некадърност,алчност,мързел и на последно място климатичните промени.

    dolivo

    07.09 2025 в 13:00

    безочлив лъжец

     
