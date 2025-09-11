Доган: Жив съм, здрав съм, не ходя като блуждаещо пиянде. АПС става партия

Алиансът за права и свободи ще се превърне в партия, стана ясно на специална пресконференция с участието на Ахмед Доган. От думите му не се разбра дали би оглавил новото формирование. Сокола само каза, че ще участва в процеса, а председателството е друга тема.

"Жив съм, здрав съм. Нямам нито един инсулт или инфаркт. Не ходя като блуждаещо пиянде", декларира той. "След дълго търсене решихме да създадем нов политически субект. Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка. Обещавам ви една по-детайлна, по-дълбока среща с вас, пресконференция, може би, но дайте ми малко време", каза още Ахмед Доган.

АСП ще набира членове с подписка.

Танер Али пък съобщи, че днес е избрано ръководство на Инициативния комитет, присъствали са над 101 души, а по закон са достатъчни половината. Али допълни, че вече имат регистрация и в Европейското патентно ведомство, и в Софийски градски съд.

"Това име е запазено и започваме да работим по новия политически проект в страната. Искаме да работим за една България, в която всички, без значение от пол, етнос, религия и социален статус, ще бъдат равноправни. Страна, в която ще се цени всеки един човек и ще се гарантират основните права и свободи на всички", изтъкна той.

Сред основните цели на партията са създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническа и религиозна дискриминация и икономически просперитет и устойчиво развитие на всички общини в страната. Танер Али посочи, че по отношение на външната политика партията е "за" утвърждаване на авторитета на страната ни в ЕС въз основа на взаимно и изгодно сътрудничество, пълноправно членство на България в европейските и евроатлантическите структури, мир и разбирателство на Балканите и света".

Самото учредяване ще бъде след три месеца на конференция.

До сегашното развитие на процесите се стигна, след като председателят на ДПС Джевдет Чакъров премина в лагера на Делян Пеевски. Пеевски на практика овладя партията на централно и местно ниво. Верните на Доган депутати от парламентарната група се стопиха до 15 и бяха принудени да забравят за името "ДПС". ПГ се върна към регистрацията на вота като АПС. Още тогава стана ясно, че Доган ще направи нова партия. В края на юли той излезе с политическа декларация, в която съобщи: