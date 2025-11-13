От ГЕРБ само Борисов се подписа за оставката на Антон Славчев като шеф на Антикорупционната комисия

ГЕРБ изоставиха папката с подписите с искане за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев. От парламентарната им група все така се е подписал само Бойко Борисов.

За това съобщи съпредседателят на партията Ивайло Мирчев от трибуната на Народното събрание. Преди около 2 седмици лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подписа искането за оставката в пленарната зала, изловен" на мястото си от Мирчев. Оттогава явно обаче нови подписи не са били нанесени.

Днес Мирчев се обърна към зам.-председателят на парламентарната група Деница Сачева и ѝ каза, че ще ѝ върне искането за оставката, за да могат останалите депутати на ГЕРБ да се подпишат също. Депутатът от ПП-ДБ разказа как администратор от НС е дошъл в парламентарната им стая, за да им каже, че "синята папка с подписите е била намерена до рояла" - именно там, където те я оставиха, за да се подпишат още депутати.

"Борисов се подписа и след това трябваше да се подпише цялата парламентарната група. Сега възникват въпроси - възможно ли е ПГ на ГЕРБ да бойкотира председателя си", попита Ивайло Мирчев.

Впоследствие в кулоарите на парламента той и другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов заявиха, че Антон Славчев е "бухалка на Пеевски".

"Мачка опозицията, злоупотребява с всички процесуални закони, затова ние за пореден път искаме неговата оставка. Въпросът е дали Борисов контролира групата си и тя ще се подпише, след като той се подписа пред камерите. Или това е било просто театрално действие, което да го измъкне от отговорността за КПК", каза Божанов.

По думите му подписите, събрани до момента, са над 50. От ГЕРБ се е подписал само Бойко Борисов, а допълнителна подкрепа е дошла от различни опозиционни парламентарни групи.