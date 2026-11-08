Атанас Пеканов: Скандалът с втория стълб на пенсиите е начертан от Владислав Горанов

Не всяка една мярка, която е минала някъде си на обсъждане на каквото и да било ниво, трябва да ѝ даваме чак такава гласност. Наистина съжалявам за колегите. Не знам г-н Мирчев защо реши да играе по този сценарий, който за мен е начертан от г-н Владислав Горанов.

Това заяви пред bTV вицепремиерът Атанас Пеканов по повод разкритията на "Да, България“, че министърът на финансите Гълъб Донев е изпратил до ЕК писмо, в което иска пренасочване на парите за пенсии от втория стълб към НОИ.

Има някои неща, които ме навеждат на мисълта, че целият този водевил, цялата тази караница бяха предизвикани, за да се нажежи още повече общественото мнение, каза още Атанас Пеканов.

Вицепремиерът твърди, че истинските мерки са във финалните публикувани документи.

Кога спират еврофондовете

Няма страна, на която да са спрени еврофондовете заради това, че не е спазвала фискалната дисциплина, заяви още Атанас Пеканов.

По думите му, има такива, на които са спрени заради върховенството на закона или защото не са провеждали правилни антикорупционни реформи.

Най-важното нещо за бюджета е спирането на индексацията в секторите "Отбрана" и "Сигурност". Между 2023 и 2025 г. увеличението на разходите в Министерството на вътрешните работи е 76% – 863 милиона евро, а в системата на отбраната е 500 милиона евро, или 62%, каза Пеканов и добави, че това спира.

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