Атанас Пеканов: Скандалът с втория стълб на пенсиите е начертан от Владислав Горанов

OFFNews 08 ноември 2026 в 21:56 7947 4
вицепремиерът Атанас Пеканов

Снимка БГНЕС
Атанас Пеканов

Не всяка една мярка, която е минала някъде си на обсъждане на каквото и да било ниво, трябва да ѝ даваме чак такава гласност. Наистина съжалявам за колегите. Не знам г-н Мирчев защо реши да играе по този сценарий, който за мен е начертан от г-н Владислав Горанов.

Това заяви пред bTV вицепремиерът Атанас Пеканов по повод разкритията на "Да, България“, че министърът на финансите Гълъб Донев е изпратил до ЕК писмо, в което иска пренасочване на парите за пенсии от втория стълб към НОИ.

Има някои неща, които ме навеждат на мисълта, че целият този водевил, цялата тази караница бяха предизвикани, за да се нажежи още повече общественото мнение, каза още Атанас Пеканов.

Вицепремиерът твърди, че истинските мерки са във финалните публикувани документи.

Кога спират еврофондовете

Няма страна, на която да са спрени еврофондовете заради това, че не е спазвала фискалната дисциплина, заяви още Атанас Пеканов.

По думите му, има такива, на които са спрени заради върховенството на закона или защото не са провеждали правилни антикорупционни реформи.

Най-важното нещо за бюджета е спирането на индексацията в секторите "Отбрана" и "Сигурност". Между 2023 и 2025 г. увеличението на разходите в Министерството на вътрешните работи е 76% – 863 милиона евро, а в системата на отбраната е 500 милиона евро, или 62%, каза Пеканов и добави, че това спира.

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Коментари
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1988

4

craghack

09.11 2026 в 09:10

-0
+2
Момчето се ожени и започна да мисли за осигуряване на потомството... А цялата им пасмина е добре да се смири малко и да се извини. Както ни натресоха Боташ, така щяха да ни натресат и това, ако не бе станало публично. Сега обаче трябва да спрем закона за чуждестранните агенти, който ни превръща в аналог на путинова Русия. Всички на площада!

-1338

3

Октим

09.11 2026 в 07:54

-0
+6
Това момче е най-яркия пример за правотата на поговорката: "С какъвто се събереш, такъв и ставаш!"

2878

2

Johnny B Goode

08.11 2026 в 23:11

-0
+14
Този с прическа и цялостно излъчване на комсомолски секретар от 50-те що не вземе да млъкне и да не се излага...

2990

1

Джендо Джедев

08.11 2026 в 23:02

-0
+3
"Не всяка една мярка, която е минала някъде си на обсъждане на каквото и да било ниво, трябва да ѝ даваме чак такава гласност."

Хахахахахаха, тоя направи тъпомера на атоми и го разпръсна из цялата Вселена. То това е някаква дреболия, видиш ли, некви там пенсии... А има къде-къде по-важни неща за вършене! Примерно - да се изключи Гундяев от санкциите. ;)

"Има някои неща, които ме навеждат на мисълта, че целият този водевил, цялата тази караница бяха предизвикани, за да се нажежи още повече общественото мнение"

Тоя водевил беше предизвикан от вас с тъпашкото "обсъждане" (което си е par excellence "Ако мине!") и още по-тъпашкото замазване на тоя дълбок гаф с плитки лъжи, които дори и някоя средношколка би счела за нещо под нивото й. Клети кошничари!

 
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