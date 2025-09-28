Асен Василев е избран за председател на ПП

Досегашният съпредседател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е избран за председател на политическата партия, предаде репортер на БГНЕС.

Победата на Василев бе обявена от Никола Минчев. За Василев са гласували 289 делегати или 100% от участниците във форума, който се провежда вече втори ден в София.

„Искам страшно много да ви благодаря. Както ви обещах, ще се борим докрай. Сега е моментът да изберем и останалите хора, които ще помагат в тази битка. Защото ако има едно нещо, което съм научил в този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор“, заяви Василев.