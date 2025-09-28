Асен Василев е избран за председател на ПП

За Василев са гласували 289 делегати или 100% от участниците във форума

OFFNews 28 септември 2025 в 15:42 2393 7
Досегашният съпредседател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е избран за председател на политическата партия, предаде репортер на БГНЕС.

Победата на Василев бе обявена от Никола Минчев. За Василев са гласували 289 делегати или 100% от участниците във форума, който се провежда вече втори ден в София.

„Искам страшно много да ви благодаря. Както ви обещах, ще се борим докрай. Сега е моментът да изберем и останалите хора, които ще помагат в тази битка. Защото ако има едно нещо, което съм научил в този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор“, заяви Василев.

    5038

    7

    Бекон

    28.09 2025 в 18:27

    -0
    +0
    Браво!

    6900

    6

    Cortez

    28.09 2025 в 18:01

    -0
    +1
    Шпага, не само пенсиите но и заплатите се увеличиха, имаше и много други добри позитивни неща които бяха направени, но в момента в който от ПП предложиха да бъдат приети и антикорупционните закони от ГЕРБ започнаха квичат и да припадат, особено гласовита беше онази дебелата анаконда Сачева която с "голи гърди" като Матросов скочи на амбразурата да брани корумпираната мафия на ГЕРБ.

    Естествено ефекта е постигнат, договора между ПП и ГЕРБ е прекратен и се тръгва на безкрайни избори, но хората не зная че в този договор е записано че ще се сменят само премиерите а не цялото правителство, естествено че на Герберската мафия това няма да им хареса, затова и самият Борисов се въртеше и скимтеше като разгонена кучка само и само да изкара че ПП носят вината.

    Но както и да е, единственото успокояващо нещо е че сегашният премиер Росен Желязков се държи достойно и води една много добра про–Европейска и про-Натовска политика.

    -9000

    5

    Червената шапчица

    28.09 2025 в 17:51

    -7
    +0
    Пеньоар, вазелин....

    - Не там, не там....
    - Ами къде, бе Асене?

    1605

    4

    СребъренЛок

    28.09 2025 в 17:20

    -0
    +3
    Толкова е хубаво за противниците на ПП за шеф на нова, модерна партия да се избере изгустиран, изхабен политик, политик със сериозни корупционни съмнения и зависимости. Всъщност това е целта да не могат да пипнат Асенка защото това веднага ще изкара определени хора на улицата. Веки документ и изобличителен материал ще е номер на Пеееееффффски, Борисов, прокуратурата, сега вече и съда. Така, че хитър ход на Кокорина, ще спаси кожата. За сметка на партията разбира се, колкото и да разчитат на своите телевизии и на улицата масата от хората ще си направят сметката Кокорина какви ги е вършил.
    ПП бавно си отива. И то завинаги. Спасението е нов проек и свестните, които мислехме, че са в ПП да отидат на новото мусто. Ще видим!?!?

    1005

    3

    Шпагата

    28.09 2025 в 16:49

    -3
    +6
    Aдвокат Джон. При управлението на тоя "кадровик"-пенсията ми се удвои...

    1900

    2

    Адвокат Джон

    28.09 2025 в 16:05

    -6
    +0
    Асен Василев назначи данъчния измамник Спецов за шеф на НАП, след което той изпра Шиши и се превърна в една от неговите бухалки.
    Калинката-предател Петя Банкова пък беше назначена за шеф на Агенция Митници, пак от Асен Василев.
    Ето този "кадровик" ше се бори с Делян Пеевски.
    Звучи като виц.
    Виц от серия тъпи.

    1105

    1

    781000

    28.09 2025 в 15:49

    -0
    +4
    Имало е богат избор...
     
