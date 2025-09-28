Асен Василев е избран за председател на ПП

Досегашният съпредседател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е избран за председател на политическата партия, предаде репортер на БГНЕС.
Победата на Василев бе обявена от Никола Минчев. За Василев са гласували 289 делегати или 100% от участниците във форума, който се провежда вече втори ден в София.
„Искам страшно много да ви благодаря. Както ви обещах, ще се борим докрай. Сега е моментът да изберем и останалите хора, които ще помагат в тази битка. Защото ако има едно нещо, което съм научил в този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор“, заяви Василев.
5038
7
28.09 2025 в 18:27
6900
6
28.09 2025 в 18:01
Естествено ефекта е постигнат, договора между ПП и ГЕРБ е прекратен и се тръгва на безкрайни избори, но хората не зная че в този договор е записано че ще се сменят само премиерите а не цялото правителство, естествено че на Герберската мафия това няма да им хареса, затова и самият Борисов се въртеше и скимтеше като разгонена кучка само и само да изкара че ПП носят вината.
Но както и да е, единственото успокояващо нещо е че сегашният премиер Росен Желязков се държи достойно и води една много добра про–Европейска и про-Натовска политика.
-9000
5
28.09 2025 в 17:51
- Не там, не там....
- Ами къде, бе Асене?
1605
4
28.09 2025 в 17:20
ПП бавно си отива. И то завинаги. Спасението е нов проек и свестните, които мислехме, че са в ПП да отидат на новото мусто. Ще видим!?!?
1005
3
28.09 2025 в 16:49
1900
2
28.09 2025 в 16:05
Калинката-предател Петя Банкова пък беше назначена за шеф на Агенция Митници, пак от Асен Василев.
Ето този "кадровик" ше се бори с Делян Пеевски.
Звучи като виц.
Виц от серия тъпи.
1105
1
28.09 2025 в 15:49
