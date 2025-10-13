Жители на Велико Търново сигнализират за мътна питейна вода

Във Велико Търново са отчетени влошени качества на питейната вода вследствие на проливните дъждове през миналата седмица. Жителите на града сигнализираха, че от няколко дни водата от чешмите им тече мътна, а на места дори е жълта, предаде бТВ.

Миналата седмица проливните дъждове повишиха почти до критични стойности нивата на реките Янтра и Белица в района на Велико Търново. А в петък от ВИК оператора излязоха със съобщение, че вследствие на големия приток на вода има повишени водни количества и се наблюдава временно замътняване на водата в част от водооснабдителната система.

От там уверяват, че се изпълняват всички необходими процедури. Очаква се качеството на водата да се нормализира в рамките на деня.

"Към петък нямаше някакви отклонения в показателите на питейната вода, подавана от водооснабдителна зона "Йовковци", с изключение на показател мътност. Всички проби, които са взети от зона "Йовковци", отговарят по микробиологични и химични показатели. Мътността е показател с индикаторно значение. Иначе казано - той дава сигнал за някаква промяна във водата на повърхностния водоизточник, който през последните дни пое доста повече вода, така че замътването е нормален и естествен процес за водоема. Лошото е, че и пречиствателната станция на този етап не може да се справи добре", обясни д-р Евгения Недева, директор на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново, пред БНТ.



РЗИ препоръчва водата да не се използва за пиене, а населението временно да премине на бутилирана вода.

"За останалите битови нужди като миене, готвене и пране няма ограничения", уточни Недева.

Допълнителни проби от водата ще бъдат изследвани и резултатите ще станат ясни по обяд, съобщиха от здравната инспекция.