В критично състояние е 20-годишното момиче, което скочи от движещ се влак в Клисура

В критично състояние е 20-годишното момиче, скочило от движещ се влак в Клисура вчера, съобщиха от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив, цитирани от БТА.

Другото момиче, което е на 21 години, е настанено в клиника в лечебното заведение в стабилно състояние.

Вчера, около 13.30 часа, двете момичета са скочили от пътническия влак София-Бургас край жп гара Клисура.

Те трябвало да слязат на тази гара, но не успели да отворят вратата на вагона и пропуснали спирката. След като най-накрая отворили вратата, решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост.