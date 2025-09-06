Посолството на Руската федерация в България пропусна да честити 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Вместо това "братушките" се похвалиха с нов безпилотен трамвай, който щял да се движи в Москва. Под поста доста българи са попитали московската мисия дали не знаят какво се е случило на днешната дата и защо липсва честитка. Отговор няма.

Всъщност, позицията на московците не е никаква новост. Именно те са основният противник на това да бъде обединена заради имперските си мераци по нашите земи. Именно т. нар. "братушки" подстрекават Османската империя да ни нападне, а след като това не се случва - активират сърбите, които си тръгват бити и унизени от младата българска държава.

Не трябва да забравяме и че кремльовците през 2022 година официално включиха България в списък на неприятелските държави.

И докато братушките забравиха за Съединението, всички държави от ЕС почетоха празника ни. И не само те. Посолството на САЩ написа във фейсбук профила си:

"Честит Ден на Съединението, България!

Днес Посолството се присъединява към българския народ в отбелязването на Деня на Съединението – силен символ на националното единство и устойчивост."

Честити ни също и Украйна, която воюва смело срещу източните нашественици вече четвърта година. Ето какво написаха от мисията: