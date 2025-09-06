Украйна ни честити Съединението, Митрофанова се похвали с нов трамвай

OFFNews 06 септември 2025 в 17:27 2307 7
Митрофанова

Снимка БГНЕС
Московската посланичка Митрофанова.

Посолството на Руската федерация в България пропусна да честити 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Вместо това "братушките" се похвалиха с нов безпилотен трамвай, който щял да се движи в Москва. Под поста доста българи са попитали московската мисия дали не знаят какво се е случило на днешната дата и защо липсва честитка. Отговор няма.

Всъщност, позицията на московците не е никаква новост. Именно те са основният противник на това да бъде обединена заради имперските си мераци по нашите земи. Именно т. нар. "братушки" подстрекават Османската империя да ни нападне, а след като това не се случва - активират сърбите, които си тръгват бити и унизени от младата българска държава.

Не трябва да забравяме и че кремльовците през 2022 година официално включиха България в списък на неприятелските държави. 

И докато братушките забравиха за Съединението, всички държави от ЕС почетоха празника ни. И не само те. Посолството на САЩ написа във фейсбук профила си:

"Честит Ден на Съединението, България!
Днес Посолството се присъединява към българския народ в отбелязването на Деня на Съединението – силен символ на националното единство и устойчивост."

Честити ни също и Украйна, която воюва смело срещу източните нашественици вече четвърта година. Ето какво написаха от мисията:

"Честит Ден на Съединението на България!

На 6 септември 1885 година България показа на света, че истинската сила се ражда от единството и от непоколебимия стремеж към свобода и независимост.

Обединението и единството е ключът към мира и просперитет, и на отговор на предизвикателствата в днешните сложни геополитически реалии.

"Съединението прави силата" е мото на България. И точно за това работят Украйна, България и нашите съюзници и стратегически партньори.
Честит празник на приятелския българския народ!"

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3060

    7

    helper68

    06.09 2025 в 19:00

    -0
    +0
    Честит Ден на Съединението на България и на българите!

    А за безпилотния честито, ма като гледам май пак ще зависи от оператора на компютъра, и зависи на колко салати ще е.. :)

    242

    6

    Октим

    06.09 2025 в 18:57

    -0
    +0
    Радвам се, че миризливата совхозничка се е поучила от ежегодните възмущения в интернет затова, че честити празници и дати против които блатните гадове са били винаги!

    2973

    5

    Johnny B Goode

    06.09 2025 в 18:38

    -0
    +0
    Безпилотен трамвай? Демек кара си по релсите и не излиза от тях? Руско изобретение което няма оръдие, бойна глава или нещо друго военно?
    Не може да бъде...

    8043

    4

    Moirae

    06.09 2025 в 18:08

    -0
    +0
    Служителите на кремъл от най-дребните сърчица.

    4246

    3

    БотоксПутю

    06.09 2025 в 17:52

    -0
    +1
    Като чуя руски безпилотник, се сещам за иранския "Шахед"?

    3000

    2

    aknaydenov

    06.09 2025 в 17:51

    -0
    +1
    От московска свиня друго очаквате ли?

    4246

    1

    БотоксПутю

    06.09 2025 в 17:50

    -0
    +0
    Е как ще е безпилотен трамваят? На снимките са показали пилота/ватман, който го управлява дистанционно. Бабушката послъгва.
     
    X

    Как плащаме двойно за извозването на боклука