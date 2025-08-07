Собственикът на Симеоновския лифт прати в СО проект за възстановяването му

В Столичната община е постъпил проект за възстановяване на Симеоновския лифт от собственика на лифта – „Витоша ски“ АД (TechnoAlpin.

Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана, посочи Терзиев и припомни, че през април неговия екип представи Визия за Витоша. „Ясно заявихме какво трябва да се случи за да има София отново лифтове. След това разработихме конкретна пътна карта, като посочихме необходимите действия и отговорните институции.

Заявихме също, че ако инвеститорът не изпълни първата стъпка – идеен проект до края на август – ще търсим алтернативен път за възстановяване на витошките лифтове.

Идейният проект включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света, включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите на сегашния неработещ лифт.

Оттук нататък предстои:

- анализ на законовата рамка (отговорност на МЗХ, МОСВ и Народното събрание);

- актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ (отговорност на МЗХ, МОСВ и Министерския съвет);

- приемане на подробни устройствени планове (отговорност на Столична община).

Вече работим по нужните градоустройствени процедури, допълни още Терзиев. От Столична община ще положим максимални усилия да свършим своята работа – ще помогнем и на другите отговорни страни да свършат своята.

Всеки гражданин, който иска да допринесе, може да подкрепи процеса, като подпише петицията за устойчиво развитие на Витоша на страницата на Визия за Витоша.