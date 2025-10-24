Съдът на ЕС отмени формулата в сметките за парно

Формулата, по която се изчислява т. нар. дялово разпределение в сметките за парно, не дава възможност за прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление.

Това констатира Съдът на Европейския съюз (СЕС) в ключово решение за потребителите в България, съобщи lex.bg. С решението на СЕС трябва да се съобразят всички институции в България и да отменят настоящия вид на формулата, като я променят.

В решението си СЕС приема, че няма проблем всеки в блока да плаща за отдаденото от тръбите и инсталациите, според обема на апартамента си, но при условие, че „правилата и параметрите, въз основа на които се изчисляват разходите, които са му начислени за индивидуалното му потребление на топлинна енергия за отоплението на апартамента му и за топлата вода за битови нужди, гарантират прозрачността и точността на отчитането на индивидуалното потребление“.

Съдебната сага срещу формулата за дялово разпределение продължава от години. Върховният административен съд я е отменял, обявявал я е за нищожна, а след това на практика бива приемана същата формула. При последната „промяна“ във формулата, направена през май, за която беше предвидено да влезе в сила със задна дата от 25 февруари 2025 г., ВАС спря действието ѝ, докато не се произнесе по законността ѝ, за да защити обществения интерес.

Освен това правилата за „сградна инсталация“ не за първи път минават през проверката на съда в Люксембург. През 2019 г. по запивания от районните съдилища в София и Асеновград СЕС прие, че е допустима правна уредба, която предвижда, че собствениците на апартамент в сграда – етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, са длъжни да участват в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация, въпреки че индивидуално не са поръчвали доставката на отопление и не го използват в своя апартамент. Както и че е допустима правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост сметките за топлинна енергия за сградната инсталация се изготвят за всеки собственик на апартамент в сградата пропорционално на отопляемия обем на неговия апартамент (пълния текст на решението виж тук).

Новото решение е по преюдициално запитване от Районен съд – Пловдив.

В решението си СЕС сочи и конкретни пропуски във формулата за дялово разпределение.