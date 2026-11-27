Столичани, недоволни от липсата на парно и топла вода, искат да блокират „Орлов мост” днес от 17:00 до 22:00 часа. Призиви за това се разпространяват в социалните мрежи.

По думите им, липсата на парно и топла вода датира от преди три месеца и все още топлоподаването не е възстановено.

От „Топлофикация” София обясняват проблема с непредвидени аварии по мрежата, както и амортизираните тръби. Близо десет са столичните райони, които продължават да са без парно и топла вода.

Има план да се създаде кризисен щаб, в който да участват представители на „Топлофикация София“, Столичната община, Столичния общински съвет и висшите учебни заведения. Целта е в реално време да се вижда какъв е напредъкът по авариите и ремонтите, заяви кметът на София Васил Терзиев в четвъртък.

На среща с представители на висши учебни заведения, Министерството на образованието и "Топлофикация София" Терзиев заяви, че ситуацията е доста тежка. Според него причината за това са десетки години, в които не е инвестирано в мрежата и не са се полагали необходимите усилия тя да бъде в добро състояние.

Терзиев уточни, че ще се работи съвместно с висшите учебни заведения, като ремонтите ще бъдат съобразявани с графиците и ваканциите на студентите.

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров посочи, че са започнати са разговори за осигуряване на допълнителни човешки ресурси и техника. В момента екипите с тежка механизация са повече от 15.

На фона на мащабните ремонти „Булгаргаз“ изпрати писмо до „Топлофикация София“ (и до всички компетентни институции) с настояване до 31 декември двете дружества да подпишат споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро.

Фактурите са за природен газ, доставен през 2024 г., а сроковете на погасителната давност за вземанията по тях изтичат през 2027 г. Към момента общият дълг на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ е в размер от 971 млн. евро.

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