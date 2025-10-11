Промени в движението заради Софийския маратон

Промени в движението в столицата ще има днес и утре във връзка с провеждането на „Маратон София 2025“.

Маратонът ще се проведе по следните маршрути:

11 октомври - за 5 км: „Старт“ в 09:45 ч. пред Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Витоша – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

12 октомври - за 21 и 42 км: „Старт“ 9:30 ч. на 42 км, 9:30 на 21 км – от Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. „Царица Йоанна“ до тунел "Люлин", на кръстовището с бул. „Д-р Петър Дертлиев“ надясно 100 метра и обратно по бул. „Царица Йоанна“ до малкия светофар на БИЛА "Люлин", обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I“ финал.

Маршрут на „Маратон София 2025“ за 10 км на 12.10.2025 г.: „Старт“ в 9:10 на 10 км – старт пред Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“ до бул. „Христо Ботев“ и обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Кн. Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

Промени в движението на градския транспорт

От 04:30 ч. до 11:30 ч. на 11.10.2025г. частично се променят маршрутите на обществения транспорт, както следва:

Автобусна линия № 9: от автобаза „Искър“ по маршрута до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – ул. „Ген. Гурко“, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и след ул. „Шипка“ по маршрута до автобаза „Искър“.

Автобусна линия № 20 – маршрутът се скъсява от с. Локорско до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 21 – маршрутът се скъсява от с. Войнеговци до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 22 – маршрутът се скъсява от с. Подгумер до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 78 в посока „Централна гара“ да преминава през транспортен подлез на пл. „Лъвов мост“ (двупосочно), надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Кн. Мария-Луиза“, обратен завой на бул. „Кн. Мария-Лиуза“ от спирка 1327 по маршрут посока кв. „Враждебна“.

Автобусни линии №№ 85 и 285 в посока ж.к. „Връбница-2“ ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария-Луиза“ и по маршрутите си. В обратна посока – ж.к. „Хаджи Димитър“ маршрутите не се променят.

Автобусна линия № 280 от ж.к. „Студентски град“ по маршрута до кръстовище бул. „Цариградско шосе“ – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой при ул. „Шипка“ (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута към ж.к. „Студентски град“.

Автобусни линии №№ 213, 305, 404:

- в посока пл. „Централна гара“: по маршрутите си до пл. “Сточна гара“, надясно по ул. „Константин Стоилов“, наляво по ул. “Козлодуй“, надясно по бул. “Кн. Мария-Луиза“ и по маршрутите си. В обратна посока маршрутите не се променят.

Автобусна линии № 413: В посока „Гара София Север“: от ж.к. „Младост 4“ преминава през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария-Луиза“ и по маршрута си, а в посока ж.к. „Младост 4“ – през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“.

Автобусна линия №Х43: Частично се променя маршрутът (посока пл. „Александър Невски“), както следва: от кръговото кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Васил Левски“, наляво през пл. „Сточнагара“ (обратен завой), направо по бул. „Сливница“ и от съществуващата спирка с код: 1311 пл. „Сточна гара“ по маршрута.

Автобусни линии №№ 11, 78, 85, 86, 285, 309, 310, 413, Х43 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока бул. „Хр. Ботев“.

Автобусни линии №№ 11, 78, 85, 86, 213, 285, 305, 309, 310, 404, 413, Х43 да преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока пл. „Сточна гара“.

Трамвайни линии №№ 1 и 27 – от ж.к. „Иван Вазов“/ж.к. „Борово“ по маршрутите до пл. „Македония“, надясно по ул. „Алабин“, надясно по ул. „Граф Игнатиев“ до пл. „Журналист“ двупосочно.

Трамвайна линия № 12 – от гара „София Север“ по маршрутите си до кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ и бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Княгиня Мария-Луиза“, наляво по ул. „Козлодуй“ до кв. „Орландовци“ двупосочно.

Трамвайна линия №18 – от кв. „Орландовци“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ и ул. „Козлодуй“, надясно по бул. „Княгиня Мария-Луиза“ до метростанция „Хан Кубрат“, двупосочно.

Трамвайна линия №№ 20 и 22 – от депо „Искър“(автостанция „Изток“) маршрутите се скъсяват до трамвайно обръщателно колело „Младежки театър“ двупосочно.

Тролейбусна линия № 1: от „Пета градска болница“ по маршрута си до кръстовище бул. „Васил Левски“ – бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по бул. „Патриарх Евтимий“ (кино „Одеон“) и по маршрута си обратно към „Петаградска болница“.

Тролейбусни линии №№ 2, 8 и 9 (за ТБ9 двупосочно по бул. „Васил Левски“): от ж.к. „Бъкстон“/ж.к. „Борово“/ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрутите си до кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“ и по маршрутите си до ж.к. „Бъкстон“/ж.к. „Борово“.

Тролейбусна линия №3 (една кола) : от УМБАЛ "Св. Анна" по маршрута си до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цариградско шосе“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви обратен завой пред Национален стадион "Васил Левски", наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута до УМБАЛ „Св. Анна“.

Тролейбусна линия № 4: от ж.к. „Дружба-2“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Васил Левски“, по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фр. Нансен“, бул. „Черни връх“, надясно по бул. „Арсеналски“ до спирка 0648 „Ж.К. „Лозенец“ (крайна спирка за тролейбусна линия № 6); от спирка с код: 0647 „ПК Спартак“ (начална спирка за тролейбусна линия № 6) по бул. „Арсеналски“, наляво по бул. „Черни връх“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“ и по маршрута си до ж.к. „Дружба-2“.

Тролейбусите от линии №№ 1, 2, 3, 4 преминали към ж.к. „Левски Г“ и към ж.к. „Хаджи Димитър“ преди затваряне на участъка ще се движат от ж.к. „Левски Г“ и от ж.к. „Хаджи Димитър“ в посока ул. „Оборище“ по съществуващите маршрути до спирка с код: 2012 ул. „Кракра“, надясно по бул. „Янко Сакъзов“, надясно по бул. „В. Левски“, надясно по бул. „Княз Ал. Дондуков“ и по маршрутите си.

Тролейбусна линия № 6: ще се движи по скъсен маршрут: ж.к. „Люлин 3“ – през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“ до пл. „Сточна гара“ двупосочно.

Тролейбусна линия № 11: от ж.к. „Дружба-1“ по маршрута си до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цариградско шосе“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута до ж.к. „Дружба-1“.

Считано от 04:30 ч. до 16:00 ч. на 12.10.2025 г. частично се променят маршрутите на обществения транспорт, както следва:

Автобусна линия № 9: от автобаза „Искър“ по маршрута до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – ул. „Ген. Гурко“, обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и след ул. „Шипка“ по маршрута до Автобаза „Искър“.

Автобусна линия № 11 се разделя на два маршрута:

- от „Автостанция "Гео Милев“ по маршрута до кръстовище бул. “Сливница“– бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Христо Ботев“, надясно по ул. „Пиротска“, надясно по бул. „Константин Величков“, надясно по бул. „Сливница“ и по маршрута си до „Автостанция "Гео Милев“;

- от ж.к. „Овча купел-2“ по маршрута до кръстовище бул. „Константин Величков“ – бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ до пл. „Възраждане“, наляво по бул. „Христо Ботев“, наляво през пл. „Възраждане“ (по маршрута на ТМ 3), надясно по бул. „Александър Стамболийски“, наляво по бул. „Константин Величков“ и по маршрута си в посока ж.к. „Овча купел-2“.

Автобусна линия № 20 – маршрутът се скъсява от с. Локорско до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 21 – маршрутът се скъсява от с. Войнеговци до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 22 – маршрутът се скъсява от с. Подгумер до пл. „Сточна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 42:

- в посока ж.к. „Люлин-8“: от кв. „Михайлово“ по маршрут до кръстовището на бул. „Панчо Владигеров“ и бул. „Царица Йоанна“, направо по бул. „Панчо Владигеров“, надясно по ул. „Търново“ до обръщателното колело на ж.к. „Люлин-8“;

- в посока кв. „Михайлово“: от обръщателното колело на ж.к. „Люлин 8“, надясно по ул. „Търново“, наляво по бул. „Панчо Владигеров“ и по маршрут.

Автобусна линия № 60: от ж.к. „Овча купел-2“ по маршрут до кръстовището на бул. „Инж. Иван Иванов“ и бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Ген. Скобелев“, пл. „Руски паметник“, бул. „Ген. Тотлебен“, надясно по бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“ и по маршрута си в посока ж.к. „Овча купел-2“.

Автобусна линия № 74: от ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрут до кръстовището на бул. „Ген. Скобелев“ и бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ до пл. „Възраждане“, надясно по бул. „Христо Ботев“ до пл. „Македония“ , надясно по локалното платно на бул. „Македония“ до пл. „Руски паметник“ и по маршрута си.

Разкрива се временна спирка в направление ж.к. „Гоце Делчев“: еднопосочна спирка с код: 6093 „Пл. Руски паметник“ за автобусна линия № 74 в локалното платно на бул. "Македония", на 50 м от кръстовище пл. „Руски паметник“ – бул. „Македония“ посока ул. „20 април“.

Автобусна линия № 77: маршрутът се скъсява от „Централна гара“ до гара „Захарна фабрика“, както следва: от „Централна гара“ по съществуващия маршрут след кръстовище ул. „Крум Хр. Стоянов“/ул. „Мелник“, надясно към паркинга на предгаровото пространство на гара „Захарна фабрика“, наляво срещу ул. „Пловдив“ и налявопо ул. „Крум Хр. Стоянов“ двупосочно.

Автобусна линия № 56 - при въвеждане на маршрут с. Мало Бучино – гара „Захарна фабрика“ автобусите ще се движат (в посока МС „Вардар“) – от с. Мало Бучино до кръстовище бул. „Ал. Стамболийски“/ул. „Булина ливада“,наляво по ул. „Булина ливада“, надясно по бул. „Царица Йоанна“, надясно по бул. „Вардар“, наляво по бул. „Ал. Стамболийски“ и от спирка 2570 „Бл. 13 ж.к. "Западен парк“ по маршрут посока с. Мало Бучино.