Пореден протест в Плевен заради безводната криза

В Плевен и днес се провежда протест заради водната криза. Пътят София-Русе между Ясен и Долни Дъбник бе блокиран до 16:00 часа.

Протестиращите пристигнаха с автошествие, тръгнало от парк "Кайлъка" в Плевен, което премина по централните улици по града, предаде БНР.

Блокиран е и пътят към село Крушовица, така, че водачите, които преминават по този маршрут, да нямат обходни маршрути.

Хората носят знамена, а посланието на днешния протест е: "Довиждане! Ще ви идваме на свиждане!" Това е обръщение към управляващите.

Бедственото положение в Плевен и още 14 населени места в региона беше удължено до 1 октомври, тъй като хората тук все още са на драстичен воден режим.

Протестът от главния път София-Русе се прехвърли в 17.00 часа и пред сградата на общината в Плевен.