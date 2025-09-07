Пореден протест в Плевен заради безводната криза

Пътят София-Русе между Ясен и Долни Дъбник бе блокиран до 16:00 часа.

OFFNews 07 септември 2025 в 17:18 299 2
Вода

Снимка БГНЕС
Вода

В Плевен и днес се провежда протест заради водната криза. Пътят София-Русе между Ясен и Долни Дъбник бе блокиран до 16:00 часа.

Протестиращите пристигнаха с автошествие, тръгнало от парк "Кайлъка" в Плевен, което премина по централните улици по града,  предаде БНР.

Блокиран е и пътят към село Крушовица, така, че водачите, които преминават по този маршрут, да нямат обходни маршрути.

Хората носят знамена, а посланието на днешния протест е: "Довиждане! Ще ви идваме на свиждане!" Това е обръщение към управляващите.

Бедственото положение в Плевен и още 14 населени места в региона беше удължено до 1 октомври, тъй като хората тук все още са на драстичен воден режим.

Протестът от главния път София-Русе се прехвърли в 17.00 часа и пред сградата на общината в Плевен.

    6825

    2

    Lari

    07.09 2025 в 18:00

    -0
    +6
    Идват дъждове към четвъртък и петък. Да подготвят тенекий корита и да събират дъждовна вода. Хем еко чиста хем без пари. Късмет. А не е зле да пуснат една молба до Арменския поп.

    5045

    1

    kokoten

    07.09 2025 в 17:32

    -0
    +5
    По-големи тъпаци и простаци от плевенчани няма и няма да се родят...напълно си заслужават безводието, както и всяка беда която може да им се случи, Господ си знае работата...смешно и донякъде отегчително е да се занимаваме с тия тъпаци...
     
