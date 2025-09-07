Пореден протест в Плевен заради безводната криза

В Плевен и днес се провежда протест заради водната криза. Пътят София-Русе между Ясен и Долни Дъбник бе блокиран до 16:00 часа.
Протестиращите пристигнаха с автошествие, тръгнало от парк "Кайлъка" в Плевен, което премина по централните улици по града, предаде БНР.
Блокиран е и пътят към село Крушовица, така, че водачите, които преминават по този маршрут, да нямат обходни маршрути.
Хората носят знамена, а посланието на днешния протест е: "Довиждане! Ще ви идваме на свиждане!" Това е обръщение към управляващите.
Бедственото положение в Плевен и още 14 населени места в региона беше удължено до 1 октомври, тъй като хората тук все още са на драстичен воден режим.
Протестът от главния път София-Русе се прехвърли в 17.00 часа и пред сградата на общината в Плевен.
07.09 2025 в 18:00
07.09 2025 в 17:32
