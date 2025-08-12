Пореден подпалвач във Велико Търново - запалил е старото военно училище

Пожар е избухнал снощи в района на старото военно училище в центъра на Велико Търново, съобщи кметът на града Даниел Панов във Фейсбук профила си.

В рамките на час и половина огънят е бил изгасен.

"Само за час и половина бе овладян и изгасен огънят, запален от човек в старите бракувани казарми. Извършителят е установен и задържан!", написа още Панов.

С пламъците са се борили 6 пожарни коли и 24 огнеборци.

Само преди няколко седмици във Велико Търново бе пламнал огромен пожар. Кметът на Даниел Панов сподели видео, което показва как 33-годишен, криминално проявен мъж от Дряново подпалва умишлено гориста местност между два от най-големите квартали във Велико Търново - "Чолаковци" и "Бузлуджа.

В края на юли Софийския градки съд остави в ареста 33-годишния Стоян Денчев.

Мъжът е обвинен в тероризъм, тъй като в пожароопасна обстановка е застрашил живота и здравето на много хора. За престъплението се предвиждат от 5 до 15 години лишаване от свобода.