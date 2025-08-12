Пореден подпалвач във Велико Търново - запалил е старото военно училище

Пожар е избухнал снощи в района на старото военно училище в центъра на Велико Търново, съобщи кметът на града Даниел Панов във Фейсбук профила си.
В рамките на час и половина огънят е бил изгасен.
"Само за час и половина бе овладян и изгасен огънят, запален от човек в старите бракувани казарми. Извършителят е установен и задържан!", написа още Панов.
С пламъците са се борили 6 пожарни коли и 24 огнеборци.
Само преди няколко седмици във Велико Търново бе пламнал огромен пожар. Кметът на Даниел Панов сподели видео, което показва как 33-годишен, криминално проявен мъж от Дряново подпалва умишлено гориста местност между два от най-големите квартали във Велико Търново - "Чолаковци" и "Бузлуджа.
В края на юли Софийския градки съд остави в ареста 33-годишния Стоян Денчев.
Мъжът е обвинен в тероризъм, тъй като в пожароопасна обстановка е застрашил живота и здравето на много хора. За престъплението се предвиждат от 5 до 15 години лишаване от свобода.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Четири дрона на СБУ удариха руски завод, произвеждащ компоненти за ракетите Х-32 и Х-101
Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)
ISW: В Аляска Путин ще пробва отново да скара Европа и САЩ
Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)