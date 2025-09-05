Пантерата се телепортира отново в Шумен. Ловец я видял

Мистериозната голяма черна котка се завърна в Шуменското плато. Ловец твърди, че се е изправил очи в очи с дивото животно, съобщава БНР.

Арх. Добрил Добрев е от хората, които от десетилетия са по пътеките на платото. Самият той е ловджия, който се е срещал с много диви животни. В сряда вечерта, малко след 18:00 часа, той излязъл на обичайната си вечерна горска разходка. В района, в който пантерата беше забелязана първоначално, срещу него се изправило в цял ръст и в непосредствена близост станалото вече митично животно.

„Докато вървях по асфалтовия път, видях, че излезе черно, голямо животно от гората и тръгна по средата на пътя към мен. Когато такова животно тръгне към вас не може съвсем точно да се каже какво е- черно, голямо. В един момент обаче аз спрях и тя спря и се обърна да влиза в гората. Тогава я видях ясно – с всички характерни черти. Впечатли ме голямата дълга опашка“, разказва Добрев.

По думите му „като една нормална котка“, леопардът си легнал на пътя. Тогава той се обърнал и бавно, бавно започнал да се отдалечава от дивото животно, поглеждайки през рамо. Добрев разказа, че не се е уплашил при срещата с хищника.

„Трябва да се вземат мерки. Не е предвидимо кога и дали това животно няма да стане агресивно. Когато ме извикаха в полицията, за да разговаряме по този въпрос, разбрах, че преди е виждана пак на същото място. Това за мен означава, че това е районът на нейното обиталище – скалите в края на Шуменското плато“, посочи мъжът.

За сега няма официална информация за тази случка, както и дали ще бъдат предприети нови действия по издирването и залавянето на пантерата на територията на природния парк.

След предполагаемата първа поява на животното се появиха редица сигнали на очевидци из цялата страна. Предишният сигнал е подаден от жител, който смята, че е заснел животното в поле край село Крайници, Дупнишко.

Преди това имаше обаждания от Ловеч, Тутракан и дори на румънска територия. Пантерата обаче остава неоткриваема.